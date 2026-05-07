Polska

RPD po wyroku w sprawie śmierci Kamilka. "Trudno ubrać w słowa"

Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak rozmawia z mediami w siedzibie Sądu Okręgowego w Częstochowie
Rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie Dominik Bogacz o wyroku
Wyrok w sprawie śmierci Kamilka z Częstochowy zostanie zaskarżony - zapowiedziała w czwartek w mediach społecznościowych Rzeczniczka Praw Dziecka. Dzień wcześniej sąd skazał ojczyma i matkę maltretowanego chłopczyka na kary - odpowiednio - 25 i 16 lat więzienia.

"Wyrok zostanie zaskarżony przez siostrę i pełnomocników dzieci" - przekazała Monika Horna-Cieślak za pośrednictwem wpisu na Facebooku. Zaznaczyła, że chociaż - jako Rzeczniczka Praw Dziecka - nie ma uprawnienia zaskarżenia, będzie popierała złożone odwołania. "Będziemy na każdej rozprawie" - zapowiedziała.

"Trudno ubrać w słowa to, co wczoraj się wydarzyło" - napisała Horna-Cieślak. Jak zauważyła, "sąd stwierdził, że ojczym nie dokonał zabójstwa Kamilka, a doprowadził on do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka co skutkowało śmiercią. Wujostwo, które przez 5 dni widziało zakatowanego Kamilka i nie udzieliło mu pomocy nie spędzą ani jednego dnia w więzieniu".

W podsumowaniu wpisu rzeczniczka podkreśliła: "Będziemy walczyć do końca o sprawiedliwość dla Kamilka i innych dzieci w Polsce. Nie ma przyzwolenia na przemoc wobec dzieci! Dość!".

Wyrok w sprawie Kamilka z Częstochowy

Wyrok w sprawie ośmioletniego Kamilka zapadł dzień wcześniej. Ojczym maltretowanego chłopczyka - Dawid B. - był oskarżony o zabójstwo, jednak sąd zmienił kwalifikację czynu. - Sąd Okręgowy w Częstochowie uznał oskarżonego za winnego spowodowania u pokrzywdzonego Kamilka ciężkich obrażeń ciała, które skutkowały jego śmiercią 8 maja (po miesiącu) oraz znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad nim - powiedział TVN24 rzecznik prasowy Dominik Bogacz. Za czyny te zasądzono karę 25 lat więzienia.

Matkę dziecka - Magdalenę B. - uznano winną pomocnictwa mężowi w czynach, które doprowadziły do ciężkich obrażeń Kamilka skutkujących śmiercią dziecka, a także znęcania się nad swoimi dziećmi oraz sprowadzenia bezpośrednieego zagrożenia dla zdrowia i życia małoletniego Kamilka. Skazano ją na 16 lat więzienia.

Aneta i Wojciech J. (wujostwo chłopca) zostali skazani za nieudzielenie pomocy Kamilkowi na - odpowiednio - 10 i 6 miesięcy pozbawienia wolności. W ich przypadku sąd zawiesił jednak wykonanie kary na okres próbny trzech lat.

Apelację krótko po rozprawie zapowiadała siostra przyrodnia Kamilka. - Spodziewałam się dożywocia dla pana Dawida, 25 lat dla pani Magdy i po 3 lata dla państwa J. - mówiła po rozprawie pani Magdalena.

Kamil z Częstochowy zmarł 8 maja 2023 roku w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka po 35 dniach walki o życie. Wcześniej przez wiele miesięcy był maltretowany. Sprawa zbulwersowała opinię publiczną i stała się przyczynkiem do zmian w prawie.

Dziennikarz tvn24.pl
