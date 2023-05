Śmierć Kamila a działanie systemu. Kancelaria Prezydenta zajmuje się projektem zmian od 2019 roku

- Dziś, cztery lata później, w Polsce rocznie około 30-40 dzieci ginie z rąk swoich najbliższych. To są przypadki śmierci, które z dużą dozą prawdopodobieństwa moglibyśmy dzisiaj zatrzymać. Moglibyśmy je zatrzymać, gdyby w życie zostały wdrożone procedury analizy przypadków śmiertelnych. Procedury opartej na brytyjskiej procedurze Serious Case Review - powiedziała.

Propozycja wprowadzenia ustawy i procedury Serious Case Review

Chodzi o wprowadzenie ustawy o analizie śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od wielu lat stara się przekonać polityków do jej wdrożenia. Jej kluczowym założeniem byłoby wprowadzenie procedury Serious Case Review (SCR). Uruchamiana byłaby po śmierci dziecka, do której doszło w wyniku przemocy.

Rozmowy z Kancelarią Prezydenta

Jeszcze wiosną 2021 roku prezydencki minister Andrzej Dera, cytowany przez "Dziennik Gazetę Prawną", mówił: "zbieramy ostatnie uwagi i kończymy temat". Przekonywał też wówczas - jak podała "DGP" - że jest szansa, by projekt wpłynął w najbliższych tygodniach do laski marszałkowskiej jako prezydencka inicjatywa ustawodawcza. Tymczasem do tej pory żaden dokument nie wpłynął do Sejmu.