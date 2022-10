Oświadczenie męża Izabeli z Pszczyny. "Moim marzeniem jest, aby historia Izy spowodowała zmiany w prawie i myśleniu"

Moim marzeniem jest, aby historia Izy spowodowała zmiany w prawie i myśleniu. By kompromis wrócił do poprzedniego kształtu - przekazał w oświadczeniu mąż Izabeli z Pszczyny, która zmarła 22 września ubiegłego roku w szpitalu. Była w 22. tygodniu ciąży. Oświadczenie przeczytała jej szwagierka Barbara Skrobol podczas debaty "Aborcja. Prawo czy zakaz?" w TVN24.

30-letnia Izabela trafiła do pszczyńskiego szpitala w 22. tygodniu ciąży z powodu odejścia wód płodowych. Przez cały dzień wysyłała do swojej matki wiadomości, sygnalizując, że czuje się coraz gorzej. Podejrzewała, że ma sepsę. Lekarze nie dokonali aborcji, czekając, aż płód sam obumrze. Pacjentka zmarła 22 września 2021 roku. Osierociła kilkuletnią córkę.

Oświadczenie męża pani Izabeli

W niedzielę oświadczenie męża Izabeli odczytała w TVN24 jej szwagierka Barbara Skrobol. "Moim marzeniem jest, aby historia Izy spowodowała zmiany w prawie i myśleniu. By kompromis wrócił do poprzedniego kształtu" – napisał.

"Ludzie muszą być wyczuleni. Lekarze wiedzą już, że sytuacja może być nagłośniona, a każde zaniedbanie spowoduje poważne konsekwencje. Mam nadzieję, że to co się stało wpłynie na lekarzy, by byli przyzwoici, żeby Maja wychowywała się w lepszej Polsce, bardziej przyjaznej kobietom" - dodał. Oświadczenie zakończył hasłem: "Ani jednej więcej".