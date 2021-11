Rafał Trzaskowski o proteście "Ani jednej więcej": kobiety w Warszawie w trudnych sytuacjach nie zostaną same

Średniowieczny wyrok pseudotrybunału dla niektórych być może był abstrakcją, natomiast widząc te tragedię z Pszczyny chyba wszyscy uzmysłowiliśmy sobie, z jaką sprawą mamy do czynienia i co tak naprawdę ta władza wyrabia - powiedział w "Faktach po Faktach" prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Komentując sytuację śmierci 30-letniej Izabeli w Pszczynie zapewnił, że zarówno lekarze, jak i kobiety mogą liczyć na wsparcie władz samorządowych. - Gwarantujemy pomoc prawną i psychologiczną - podkreślił.

Gościem sobotnich "Faktów po Faktach" był prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Został zapytany o protest pod hasłem "Ani jednej więcej", który tego dnia przeszedł między innymi ulicami Warszawy. To po śmierci 30-letniej Izabeli, która była w 22. tygodniu ciąży.

"Na razie dzięki ustawie aborcyjnej muszę leżeć. I nic nie mogą zrobić. Zaczekają, aż umrze lub coś się zacznie, a jeśli nie, to mogę spodziewać się sepsy. Przyspieszyć nie mogą" - pisała do swojej mamy. W sprawie trwa debata, czy do śmierci Izabeli mógł przyczynić się wydany w październiku ubiegłego roku wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.

- W stu procentach utożsamiam się z tym protestem, zresztą byłem obecny na ulicach Warszawy - powiedział Trzaskowski. Wyrok z 22 października 2020 roku nazwał "średniowiecznym wyrokiem pseudotrybunału". - On dla niektórych być może był abstrakcją, natomiast widząc te tragedię z Pszczyny, chyba wszyscy uzmysłowiliśmy sobie, z jaką sprawą mamy do czynienia i co tak naprawdę ta władza wyrabia i jakie są tego konsekwencje - skomentował.

Protest pod hasłem "Ani jednej więcej" w Warszawie PAP/Leszek Szymański

Trzaskowski: prawo sparaliżowało lekarzy i pielęgniarki

Trzaskowski został zapytany o słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który pytany o tragedię z pszczyńskiego szpitala i orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, odparł: "Wyrok Trybunału nie zmienia niczego w odniesieniu do życia lub zdrowia matki. Jeżeli życie lub zdrowie matki jest zagrożone, to nadal przerwanie ciąży jest możliwe i nic się tutaj nie zmieniło".

Prezydent stolicy odparł na to, że "premier chyba nie ma zielonego pojęcia, o czym mówi". - Ten cynizm PiS-u jest absolutnie porażający, dlatego że to prawo sparaliżowało lekarzy i pielęgniarki, doprowadziło do sytuacji, w której rzeczywiście zdarza się w Polsce, że lekarze czekają aż płód umrze i nie ratują życia kobiety. Usłyszeliśmy o przypadku z Pszczyny, ale takich przypadków niestety jest więcej - ocenił.

- Dlatego my w Warszawie podjęliśmy jasne decyzje: przede wszystkim zalecamy, aby to konsylium podejmowało decyzje, żeby nie robił tego jeden lekarz. Tak jest łatwiej, to daje zabezpieczenie. My też gwarantujemy pomoc prawną i psychologiczną dla wszystkich lekarzy i pielęgniarek, dlatego że uważamy, że w takich sytuacjach konieczne jest ratowania życia kobiety - mówił.

Według niego "to są właśnie konsekwencje tego pseudowyroku, a PiS zrobił to z powodów czysto cynicznych", żeby "odwrócić uwagę od rządów, które są całkowicie nieprofesjonalne".

Protest pod hasłem "Ani jednej więcej" na placu Zamkowym PAP/Leszek Szymański

"Średniowieczne prawo zastrasza lekarzy"

Trzaskowski ocenił, że mamy do czynienia z sytuacją, w której "średniowieczne prawo zastrasza lekarzy". - Natomiast my robimy wszystko, żeby jasno powiedzieć lekarzom: jesteśmy z wami, żeby powiedzieć kobietom: jesteśmy z wami, że w ramach istniejącego prawa będziemy robić absolutnie wszystko, żeby ratować życie kobiety w takich sytuacjach - wymienił.

- Po to dajemy wsparcie prawne, psychologiczne, po to wysyłamy jasny sygnał, że kobiety w Warszawie w takich trudnych sytuacjach nie zostaną pozostawione same sobie. Lekarze też mogą liczyć, że władze samorządowe nie zostawią ich z tymi problemami - zapewnił.

- Dzisiaj takie dokładnie prawo obowiązuje w Polsce. Słyszeliśmy wypowiedzi polityków PiS-u, że konsekwencje nie będą poważne. Widzimy jakie są konsekwencje, umierają kobiety. Bo mamy w Polsce prawo rodem ze średniowiecza - powtórzył.

