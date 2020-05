Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie śmierci Dawida Kosteckiego

Biegli nie stwierdzili śladów walki

Saduś poinformował, że przybyły na miejsce prokurator przy udziale biegłego dokonał szczegółowych oględzin ciała. - W trakcie stwierdzono dwie zmiany skórne w obrębie jego szyi. Jak wynika z opinii i zeznań biegłych, zostały one zbadane makroskopowo przez otoskop. Badania nie wykazały obecności podbiegnięć krwawych w tkance podskórnej - powiedział rzecznik prokuratury. Uściślił, że biegli, przesłuchani w obecności pełnomocników rodziny pokrzywdzonego, wykluczyli możliwość powstania śladów na szyi na skutek użycia paralizatora, igły lub strzykawki. Również w trakcie przeszukania celi oraz współosadzonych nie ujawniono powyższych przedmiotów, a także części mogących stanowić ich elementy. - Z uzyskanych opinii biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie jednoznacznie wynika, że do zgonu Dawida Kosteckiego doszło w wyniku ucisku pętli zawiązanej przez denata na szyi. W opinii nie stwierdzono żadnych zmian urazowych wskazujących na stoczoną walkę bądź obronę - powiedział Saduś.

Rzecznik prokuratury: śledztwo wykluczyło, aby ktokolwiek znęcał się nad Kosteckim

Raport Rzecznika Praw Obywatelskich

Do śmierci Kosteckiego doszło 2 sierpnia nad ranem w celi Aresztu Śledczego Warszawa-Białołęka. Miał się powiesić w łóżku na pętli z prześcieradła przykryty kocem - co zdaniem służby więziennej uniemożliwiło natychmiastową reakcję współosadzonych. Następnie - jak informowała SW - zaalarmowani funkcjonariusze prowadzili resuscytację do przyjazdu pogotowia ratunkowego. Ekipie pogotowia nie udało się go uratować.