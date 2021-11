Po śmierci ciężarnej 30-latki w Pszczynie. "Gdzie my, kobiety, mamy szukać pomocy?"

Rosa: musimy zliberalizować prawo

Monika Rosa została zapytana o dzisiejsze słowa premiera, który pytany o tragedię z pszczyńskiego szpitala i orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, odparł: "Wyrok Trybunału nie zmienia niczego w odniesieniu do życia lub zdrowia matki. Jeżeli życie lub zdrowie matki jest zagrożone, to nadal przerwanie ciąży jest możliwe i nic się tutaj nie zmieniło".

- Premier Morawiecki będzie bronił siebie oraz swojego obozu politycznego. Rzeczywistość jest dość jasna. To właśnie wyrok tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego, na życzenie polityczne Prawa i Sprawiedliwości, sprowadził ten dramat na panią Izabelę i jej rodzinę. To ten wyrok, ta decyzja polityczna, nacisk polityczny i atmosfera w Polsce sprawiają, że kobietom odmawia się legalnej i bezpiecznej aborcji w momencie, gdy ich zdrowie i życie jest zagrożone - skomentowała.

Posłanka przypomniała przy tym, że sama była w ciąży i "rozumie strach bycia w ciąży w Polsce". - Strach, że gdy spotka nas coś, czego byśmy sobie nie życzyły, kiedy płód będzie zagrażał naszemu zdrowiu, naszemu życiu, kiedy będzie to wada letalna, to nikt nam wtedy nie pomoże, a nasze życie będzie zagrożone - opisała.

Zapytana, co zrobić, ani nie dopuścić do kolejnej podobnej sytuacji odpowiedziała: - Musimy zliberalizować prawo aborcyjne.

Sośnierz o kompromisie aborcyjnym: niepotrzebnie był ruszony

Pytany o lekarzy, którzy mogą w takich przypadkach myśleć o możliwej odpowiedzialności karnej, Sośnierz odpowiedział, że "zawsze, nie tylko w tym przypadku, lekarz podlega pewnej jurysdykcji". - Lekarze mają do czynienia na co dzień z życiem i śmiercią. Niestety, oni też maja prawo do błędu. Oby się najrzadziej zdarzał - mówił. - Jednak to, że lekarz operuje w obszarze życia i śmierci jest niestety codziennością - dodał.

- Osobiście żałuję, że doszło do rewizji kompromisu aborcyjnego, bo on jednak był zdecydowanie lepszy. Niepotrzebnie do było ruszone. Szkoda, że się to wydarzyło, bo stało się to problemem politycznym i w tej chwili trudno będzie uzyskać nowy kompromis. Dobrze byłoby, żeby jednak wrócić do tego stanu sprzed wyroku Trybunału - przyznał.