Andrzej Rozenek przypomniał w Sejmie śmierć Barbary Blidy. Posłanka PiS: strzeliła sobie w łeb

Andrzej Rozenek, poseł koła Polskiej Partii Socjalistycznej w trakcie sejmowej debaty nad kandydaturą Bogdana Święczkowskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego nawiązał do śmierci Barbary Blidy. - My pamiętamy i wiemy, kto za to odpowiada - powiedział. W pewnym momencie na na sali dało się usłyszeć słowa "strzeliła sobie w łeb". Rozenek przekazał później, że padły z ust posłanki Prawa i Sprawiedliwości Iwony Arent. Sama parlamentarzystka o Barbarze Blidzie napisała jeszcze przed północą w mediach społecznościowych.

We wtorek wieczorem Sejm wybrał Bogdana Święczkowskiego, prokuratora krajowego i pierwszego zastępcę prokuratora generalnego, którym jest minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wcześniej odbyła się burzliwa debata. Opozycja zarzucała Święczkowskiemu między innymi upolitycznienie prokuratury.

Rozenek o śmierci Barbary Blidy

Andrzej Rozenek (PPS) w trakcie swojego wystąpienia przypomniał o śmierci Barbary Blidy. - To był 25 kwietnia 2007 roku, wczesny poranek, tragiczna śmierć Barbary Bildy – powiedział, na co zareagowała cześć posłów. – Śmiejecie się z tego? Śmiejcie się. My pamiętamy i wiemy, kto za to odpowiada - odpowiedział poseł PPS. Gdy powtórzył datę śmierci Blidy, na sali dało się słyszeć słowa "strzeliła sobie w łeb".

- Jeszcze raz niech pani powtórzy, tylko głośno - zareagował na nie Rozenek, zwracając się do jednej z posłanek. - Przed chwilą posłanka powiedziała "strzeliła sobie w łeb". Właśnie to jest wasze podejście do śmierci. Można mówić wiele na temat Bogdana Święczkowskiego i padło tu wiele zdań, słów bardzo kompetentnych, ale jest jeden argument decydujący. Współodpowiedzialność za tę śmierć spada również na niego - powiedział.

W latach 2006-2007 Święczkowski był szefem agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Rozenek na Twitterze napisał, że słowa "strzeliła sobie w łeb" padły z ust posłanki PiS Iwony Arent.

We wtorek tuż przed północą posłanka Arent zamieściła wpis na Twitterze, w którym czytamy: "Mam pytanie do wszystkich hejterów Czy Barbara Blida popełniła samobójstwo? Skierowała lufę pistoletu w swoją stronę i nacisnęła spust? Szkoda człowieka ale sama zadecydowała o swoim losie. Pozdrawiam wszystkich i im więcej wyzwisk tym mniej robi to na mnie wrażenia (pisownia oryginalna - red.)".

Do śmierci Blidy w trakcie sejmowej debaty poświęconej Świeczkowskiemu nawiązała wcześniej także Anna Maria Żukowska z Lewicy. - Taka osoba - jeszcze na koniec muszę o jednej rzeczy przypomnieć - która prowadziła sprawę Barbary Blidy, która jest odpowiedzialna za całą tę akcję, w trakcie której posłanka Barbara Blida poniosła śmierć, ma krew na rękach i będzie haniebnie pełnić funkcję członka Trybunału - powiedziała.

Śmierć Barbary Blidy

Była posłanka SLD, była minister budownictwa, zmarła po postrzale w klatkę piersiową 25 kwietnia 2007 roku. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pojawili się wtedy w domu Barbary Blidy w Siemianowicach Śląskich. Miały jej zostać przedstawione zarzuty w śledztwie dotyczącym tzw. afery węglowej.

Okoliczności tej śmierci nie udało się nigdy w pełni wyjaśnić. Ustalono, że Blida zginęła od strzału oddanego z prywatnej broni.

Autor:js/adso

Źródło: TVN24, tvn24.pl