Śmierć 17-letniej Agaty z Wejherowa. Wyrok 11 lat więzienia dla Wiktorii Ś. ostateczny

Wyrok 11 lat więzienia dla Wiktorii Ś. za zabójstwo w 2015 roku koleżanki, 17-letniej Agaty z Wejherowa jest ostateczny. Sąd Najwyższy oddalił we wtorek kasacje obrony i ministra sprawiedliwości. Jak ustalono, było to morderstwo na prośbę ofiary.

- To, co odróżnia tę sprawę od innych spraw, jest bardzo nietypowy układ faktyczny, w którym doszło do popełnienia tego zabójstwa, to znaczy mówiąc potocznie (...) było to "zabójstwo na żądanie" - mówił sędzia Antoni Bojańczyk. W uzasadnieniu wtorkowego orzeczenia sędzia Sądu Najwyższego ocenił, że wyroki obu instancji w tej sprawie były prawidłowe.