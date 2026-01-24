"To, co się działo w karetce, było jeszcze gorsze". Wstrząsające sceny

Patora o sprawie 19-letniego Olka z Grudziądza. "Nie oglądałem w swojej trzydziestoletniej pracy podobnych obrazków" Źródło: TVN24/ Uwaga!, prod. TVN, 2026

Śmierć 19-letniego Olka z Grudziądza sprzed dwóch lat wraca po zakończeniu prokuratorskiego śledztwa. Z nagrań i opinii biegłych wynika, że podczas policyjnej interwencji i akcji ratunkowej doszło do poważnych zaniedbań, które mogły przesądzić o życiu nastolatka.

Kulisy tej wstrząsającej sprawy przedstawił w swoim reportażu dziennikarz "Uwagi" TVN, Tomasz Patora. W materiale ujawniono nagrania z kamer nasobnych funkcjonariuszy oraz z karetki pogotowia, na których widać, jak 19-letni Olek był traktowany przed śmiercią. Mimo że przez kilkadziesiąt minut wykrwawiał się, krzycząc, że nie może oddychać i błagając o tlen, nie udzielono mu należytej pomocy, a w karetce lekarz i dwóch ratowników traktowali go w szokujący sposób.

Na wielokrotne prośby o pomoc medycy nie reagowali. Nastolatek skuty leżał na noszach. Ratownicy ubrudzone krwią ręce wycierali w ubranie chłopaka. Karetka jechała do szpitala bez sygnałów świetlnych i dźwiękowych.

"Skutek mógł być tylko jeden"

- Chyba nie oglądałem w swojej trzydziestoletniej pracy podobnych obrazków - wyznał w sobotę rozmowie z TVN24, autor reportażu Tomasz Patora.

Kiedy Olek, po kilkudziesięciu minutach, w końcu trafił do szpitala, przestał oddychać. Doszło do zatrzymania krążenia i rozpoczęto reanimację. - Ale reanimowano go w taki sposób, jakby to było przedłużenie tego, co się działo z tym chłopcem wcześniej - powiedział dziennikarz.

Rurkę intubacyjną zamiast do tchawicy wprowadzono do przełyku. Specjaliści w rozmowie z reporterem "Uwagi" przyznali, że taki błąd się zdarza, ale można go łatwo skorygować, używając specjalnego urządzenia, które powinno być w takiej sytuacji zastosowane.

- Tutaj tego urządzenia nie było i przez kilkanaście minut tłoczono powietrze zamiast do tchawicy chłopca, to do przełyku. Skutek mógł być tylko jeden, Olek zmarł - powiedział Patora w TVN24.

Dziennikarz Tomasz Patora o kulisach zatrzymania 19-letniego Olka Źródło: TVN24/ Uwaga!, prod. TVN, 2026

Chaos podczas akcji policji. "To, co się działo w karetce było jeszcze gorsze"

Dziennikarz przybliżył okoliczności tego tragicznego zdarzenia, do którego doszło 4 stycznia 2024 roku. Policjanci z bydgoskiej prewencji zauważyli dwóch młodych mężczyzn - Olka i jego dwa lata młodszego kolegę - przechodzących obok przejścia dla pieszych. Na widok radiowozu obaj zaczęli uciekać.

Pierwszy z nich, 17-latek, po krótkim pościgu został zatrzymany. Okazało się, że miał przy sobie niewielką ilość narkotyku.

19-letni Olek, uciekając przed funkcjonariuszami, próbował przeskoczyć przez ogrodzenie pobliskiego liceum. - Na tym ogrodzeniu były metalowe pręty i Olek się po prostu na jeden z nich nadział, rozrywając sobie tętnicę udową - opisywał Patora. Policjanci, którzy dobiegli do nastolatka zdjęli go z ogrodzenia i poinformowali dyżurnego o sytuacji i stanie nastolatka, który mocno krwawił.

Dziennikarz na antenie TVN24 opisywał "chaos", jaki towarzyszył działaniom służb. - Dyżurny nie słyszy, pyta się co się stało, a czy to policjant, czy nie policjant, zamiast od razu wezwać karetkę. Chyba najlepiej spuentowała to siostra Olka, która powiedziała, że mogli go wziąć po prostu z tej zimnej trawy (był styczeń), wsadzić do radiowozu i zawieźć do tego szpitala, on by żył. Natomiast tam przez kilkanaście minut trwa przepychanka, przesłuchanie Olka w międzyczasie, takie prowizoryczne, zanim przyjeżdża karetka. A później to, co się działo w karetce, było jeszcze gorsze - relacjonował reporter.

"Tutaj Excel rządzi"

Patora powiedział, że ratownicy medyczni, którzy swoją postawą najprawdopodobniej przyczynili się do śmierci 19-latka, przez dwa lata po tym tragicznym zdarzeniu dalej jeździli do pacjentów.

- Dyrektorka szpitala przyznała mi, że widziała bardzo szybko po tym zdarzeniu nagranie z monitoringu, czyli miała pełną wiedzę na temat tego, co się w tej karetce działo. Między wierszami zasugerowała, praktycznie jednoznacznie, że trzymała ich (medyków - red.) dlatego, że z punktu widzenia dyrektora lepsza jest sytuacja, kiedy "w Excelu się zgadza" i ma pełną obsadę na karetkach - mówił dziennikarz.

- Tutaj Excel rządzi. Można później powiedzieć podczas sprawozdania ze swojej działalności: proszę bardzo, zapewniliśmy mimo problemów pełną obsadę karetek. Po prostu biurokracja - dodał.

Zdjęcie z monitoringu karetki Źródło: "Uwaga!" TVN/ zdjęcia z monitoringu karetki

Tymczasem dzień po reportażu "Uwagi" szpital wydał oświadczenie, w którym poinformował, że zwalnia ze skutkiem natychmiastowym całą załogę karetki. Jak ocenił Patora, uzasadnienie było "kuriozalne". - (W oświadczeniu stwierdzono - red.), że co prawda znali nagranie z monitoringu karetki, ale nie znali ujawnionego przez nas w reportażu nagrania z kamer nasobnych policjantów - powiedział dziennikarz.

Opisał także konferencję prezydenta Grudziądza, któremu podlega szpital, w którym zmarł 19-letni Olek. - Prezydent zwołał konferencję razem z lekarzami, gdzie niestety mimo próśb ze strony dziennikarzy nie wytłumaczył, dlaczego przez dwa lata ci ludzie jeździli w karetce. Czy sprawdzono, jak w tym czasie zachowywali się na podstawie nagrań z monitoringu w stosunku do innych pacjentów - mówił Patora. Jak podkreślił, surowy, niezmontowany zapis nagrania z karetki trwa 40 minut. - Można wyraźnie zauważyć, że to jest u nich postępowanie rutynowe, że Olek nie był jedyny, że oni po prostu tak postępowali z pacjentami - dodał reporter.

W sobotę o godzinie 16 w Grudziądzu odbędzie się Marsz dla Olka.

24 marca ma ruszyć proces sądowy kierownika zespołu ratowniczego w sprawie śmierci nastolatka.

19-letni Olek zmarł. "Uwaga!" TVN dotarła do nagrań (fragment reportażu z 7.01.2026) Źródło: "Uwaga!" TVN