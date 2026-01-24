Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"To, co się działo w karetce, było jeszcze gorsze". Wstrząsające sceny

Sprawa śmierci 19-letniego Olka
Patora o sprawie 19-letniego Olka z Grudziądza. "Nie oglądałem w swojej trzydziestoletniej pracy podobnych obrazków"
Źródło: TVN24/ Uwaga!, prod. TVN, 2026
Chyba nie oglądałem w swojej trzydziestoletniej pracy podobnych obrazków - wyznał w sobotę rozmowie z TVN24, dziennikarz "Uwagi!" TVN Tomasz Patora, autor reportażu o tragicznej śmierci 19-letniego Olka z Grudziądza. Opisywał chaos, jaki panował podczas zatrzymania nastolatka. - To, co się działo w karetce, było jeszcze gorsze - dodał.

Śmierć 19-letniego Olka z Grudziądza sprzed dwóch lat wraca po zakończeniu prokuratorskiego śledztwa. Z nagrań i opinii biegłych wynika, że podczas policyjnej interwencji i akcji ratunkowej doszło do poważnych zaniedbań, które mogły przesądzić o życiu nastolatka.

Kulisy tej wstrząsającej sprawy przedstawił w swoim reportażu dziennikarz "Uwagi" TVN, Tomasz Patora. W materiale ujawniono nagrania z kamer nasobnych funkcjonariuszy oraz z karetki pogotowia, na których widać, jak 19-letni Olek był traktowany przed śmiercią. Mimo że przez kilkadziesiąt minut wykrwawiał się, krzycząc, że nie może oddychać i błagając o tlen, nie udzielono mu należytej pomocy, a w karetce lekarz i dwóch ratowników traktowali go w szokujący sposób.

Na wielokrotne prośby o pomoc medycy nie reagowali. Nastolatek skuty leżał na noszach. Ratownicy ubrudzone krwią ręce wycierali w ubranie chłopaka. Karetka jechała do szpitala bez sygnałów świetlnych i dźwiękowych.

19-latek zmarł po policyjnym pościgu. Zawisł na płocie i wykrwawił się
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

19-latek zmarł po policyjnym pościgu. Zawisł na płocie i wykrwawił się

Kujawsko-Pomorskie

"Skutek mógł być tylko jeden"

- Chyba nie oglądałem w swojej trzydziestoletniej pracy podobnych obrazków - wyznał w sobotę rozmowie z TVN24, autor reportażu Tomasz Patora.

Kiedy Olek, po kilkudziesięciu minutach, w końcu trafił do szpitala, przestał oddychać. Doszło do zatrzymania krążenia i rozpoczęto reanimację. - Ale reanimowano go w taki sposób, jakby to było przedłużenie tego, co się działo z tym chłopcem wcześniej - powiedział dziennikarz.

Rurkę intubacyjną zamiast do tchawicy wprowadzono do przełyku. Specjaliści w rozmowie z reporterem "Uwagi" przyznali, że taki błąd się zdarza, ale można go łatwo skorygować, używając specjalnego urządzenia, które powinno być w takiej sytuacji zastosowane.

- Tutaj tego urządzenia nie było i przez kilkanaście minut tłoczono powietrze zamiast do tchawicy chłopca, to do przełyku. Skutek mógł być tylko jeden, Olek zmarł - powiedział Patora w TVN24.

Dziennikarz Tomasz Patora o kulisach zatrzymania 19-letniego Olka
Źródło: TVN24/ Uwaga!, prod. TVN, 2026

Chaos podczas akcji policji. "To, co się działo w karetce było jeszcze gorsze"

Dziennikarz przybliżył okoliczności tego tragicznego zdarzenia, do którego doszło 4 stycznia 2024 roku. Policjanci z bydgoskiej prewencji zauważyli dwóch młodych mężczyzn - Olka i jego dwa lata młodszego kolegę - przechodzących obok przejścia dla pieszych. Na widok radiowozu obaj zaczęli uciekać.

Pierwszy z nich, 17-latek, po krótkim pościgu został zatrzymany. Okazało się, że miał przy sobie niewielką ilość narkotyku.

19-letni Olek, uciekając przed funkcjonariuszami, próbował przeskoczyć przez ogrodzenie pobliskiego liceum. - Na tym ogrodzeniu były metalowe pręty i Olek się po prostu na jeden z nich nadział, rozrywając sobie tętnicę udową - opisywał Patora. Policjanci, którzy dobiegli do nastolatka zdjęli go z ogrodzenia i poinformowali dyżurnego o sytuacji i stanie nastolatka, który mocno krwawił.

Dziennikarz na antenie TVN24 opisywał "chaos", jaki towarzyszył działaniom służb. - Dyżurny nie słyszy, pyta się co się stało, a czy to policjant, czy nie policjant, zamiast od razu wezwać karetkę. Chyba najlepiej spuentowała to siostra Olka, która powiedziała, że mogli go wziąć po prostu z tej zimnej trawy (był styczeń), wsadzić do radiowozu i zawieźć do tego szpitala, on by żył. Natomiast tam przez kilkanaście minut trwa przepychanka, przesłuchanie Olka w międzyczasie, takie prowizoryczne, zanim przyjeżdża karetka. A później to, co się działo w karetce, było jeszcze gorsze - relacjonował reporter.

Olek przed śmiercią błagał o pomoc, kamery zarejestrowały zachowanie medyków. Jest reakcja szpitala
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Olek przed śmiercią błagał o pomoc, kamery zarejestrowały zachowanie medyków. Jest reakcja szpitala

Kujawsko-Pomorskie

"Tutaj Excel rządzi"

Patora powiedział, że ratownicy medyczni, którzy swoją postawą najprawdopodobniej przyczynili się do śmierci 19-latka, przez dwa lata po tym tragicznym zdarzeniu dalej jeździli do pacjentów.

- Dyrektorka szpitala przyznała mi, że widziała bardzo szybko po tym zdarzeniu nagranie z monitoringu, czyli miała pełną wiedzę na temat tego, co się w tej karetce działo. Między wierszami zasugerowała, praktycznie jednoznacznie, że trzymała ich (medyków - red.) dlatego, że z punktu widzenia dyrektora lepsza jest sytuacja, kiedy "w Excelu się zgadza" i ma pełną obsadę na karetkach - mówił dziennikarz.

- Tutaj Excel rządzi. Można później powiedzieć podczas sprawozdania ze swojej działalności: proszę bardzo, zapewniliśmy mimo problemów pełną obsadę karetek. Po prostu biurokracja - dodał.

Zdjęcie z monitoringu karetki
Zdjęcie z monitoringu karetki
Źródło: "Uwaga!" TVN/ zdjęcia z monitoringu karetki

Tymczasem dzień po reportażu "Uwagi" szpital wydał oświadczenie, w którym poinformował, że zwalnia ze skutkiem natychmiastowym całą załogę karetki. Jak ocenił Patora, uzasadnienie było "kuriozalne". - (W oświadczeniu stwierdzono - red.), że co prawda znali nagranie z monitoringu karetki, ale nie znali ujawnionego przez nas w reportażu nagrania z kamer nasobnych policjantów - powiedział dziennikarz.

Opisał także konferencję prezydenta Grudziądza, któremu podlega szpital, w którym zmarł 19-letni Olek. - Prezydent zwołał konferencję razem z lekarzami, gdzie niestety mimo próśb ze strony dziennikarzy nie wytłumaczył, dlaczego przez dwa lata ci ludzie jeździli w karetce. Czy sprawdzono, jak w tym czasie zachowywali się na podstawie nagrań z monitoringu w stosunku do innych pacjentów - mówił Patora. Jak podkreślił, surowy, niezmontowany zapis nagrania z karetki trwa 40 minut. - Można wyraźnie zauważyć, że to jest u nich postępowanie rutynowe, że Olek nie był jedyny, że oni po prostu tak postępowali z pacjentami - dodał reporter.

W sobotę o godzinie 16 w Grudziądzu odbędzie się Marsz dla Olka.

24 marca ma ruszyć proces sądowy kierownika zespołu ratowniczego w sprawie śmierci nastolatka.

Klatka kluczowa-148850
19-letni Olek zmarł. "Uwaga!" TVN dotarła do nagrań (fragment reportażu z 7.01.2026)
Źródło: "Uwaga!" TVN

Autorka/Autor: momo/ads

Źródło: TVN24, Uwaga TVN

Źródło zdjęcia głównego: "Uwaga!" TVN/ zdjęcia z monitoringu karetki

Udostępnij:
TAGI:
LekarzeZdrowieUwaga TVNPolicja
Czytaj także:
imageTitle
"Trudno wytłumaczyć kobiecy tenis". Świątek po pełnym zwrotów akcji triumfie
Najnowsze
Bieg "Policz się z cukrzycą"
Wystartował bieg "Policz się z cukrzycą"
WARSZAWA
Rozmowy pokojowe Ukraina-Rosja w ZEA
Wznowili negocjacje pokojowe. Przy pośrednictwie USA
Grenlandia
25 kluczowych surowców na jednej wyspie. "Bardzo istotne strategicznie"
BIZNES
Policja bada szczegóły zdarzenia (zdjęcie ilustracyjne)
Zadzwonił na numer alarmowy i powiedział, że "kolega umarł", usłyszał zarzut zabójstwa
Trójmiasto
34-latek zginął w wypadku
34-latek wjechał w drzewo. Nie żyje
Wrocław
Śnieżyce w Kastylii i Leon
Prawie 150 dróg zasypanych. Przed służbami "intensywne dni"
METEO
Tragiczny pożar wybuchł w bloku na Grochowie
W pożarze zginęła 22-letnia kobieta
WARSZAWA
22 1120 kadr na kino-0001
"Hamnet" w polskich kinach, Springsteen skrytykował Trumpa, Lady Gaga wsparła polskie fundacje
KADR NA KINO
imageTitle
Australijskie objawienie zagra ze Świątek o ćwierćfinał
EUROSPORT
Codziennie rano rzucał niedopałkiem w to samo auto
Codziennie rano rzucał niedopałkiem w to samo auto. Wpadł przez monitoring
WARSZAWA
kontenery port shutterstock_2247207277
Cła, regulacje i drogi biznes. Co trzecia firma w Polsce odczuwa skutki
BIZNES
imageTitle
Z problemami, ale skutecznie. Świątek przetrwała kryzys i ma awans
EUROSPORT
Iga Świątek - Anna Kalinska
Iga Świątek pokonała Annę Kalinską
EUROSPORT
wenflon szpital badanie shutterstock_2427197645
To choroba, która nie pyta o wiek. Historie młodych pacjentów z NZJ
Piotr Wójcik
24 0900 gosc-0003
"Będzie dużo, kolorowo, orkiestrowo". Co w WOŚP "jest najpiękniejsze"?
WOŚP 2026
Pożar w budynku wielorodzinnym
Pożar mieszkania, jedna osoba nie żyje
Wrocław
imageTitle
Trudna decyzja. Naomi Osaka wycofała się z Australian Open
EUROSPORT
Sobolew
Psy zaniedbane i chore, właściciel schroniska z zarzutami. Co się dzieje w Sobolewie
WARSZAWA
Żarłacz tępogłowy
Prawie tydzień walczył o życie. Zmarł 12-latek zaatakowany przez rekina
METEO
shutterstock_2369169197
Rajska wyspa bez dróg, prądu i tłumów. "Podróż do czasów prehistorycznych"
BIZNES
Smog, dym, komin, kopciuch
Alert RCB. "Nie wietrz pomieszczeń"
METEO
Członkowie Wspólnoty Sant’Egidio przygotowują i rozdają gorące posiłki osobom starszym oraz potrzebującym na jednym z osiedli mieszkaniowych w Kijowie (23 stycznia 2026 roku)
Kolejny okrutny atak. Ponad milion Ukraińców bez prądu
Światełko do Nieba
Gramy z WOŚP od lat, a jak dobrze znamy Orkiestrę? Quiz
Quizy
Collegium Humanum
Windykacja błyskawiczna, dziekanaty "martwe". Problemy studentów byłego Collegium Humanum
Katarzyna Kędra
shutterstock_2515397601
Emerytalny rekordzista. Oto najwyższe świadczenie
BIZNES
Nawrocki
Nawrocki zaprosił szefową KRS na spotkanie
Polska
imageTitle
Niespodziewana porażka mistrzów. Mały rewanż za finał
EUROSPORT
Przygotowania przed zimową burzą na lotnisku w Atlancie, 23.01.2026
Siedem tysięcy odwołanych lotów, stan wyjątkowy w 16 stanach
METEO
imageTitle
Mistrzyni gra dalej, jej koleżanki również. Amerykański dzień w Australii
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica