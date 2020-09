Walczą ze "smartfonowymi zombie". Szczecin montuje świecące listwy

13-latka, która została potrącona przez pociąg, cudem uniknęła śmierci. Wiele wskazuje na to, że nawet nie zauważyła kilkudziesięciotonowego zagrożenia, bo była wpatrzona w swój telefon. Nierozsądne korzystanie z telefonów doprowadza do coraz większej liczby tragedii. Miasta na całym świecie starają się w różny sposób walczyć ze zjawiskiem "smartfonowych zombie". Materiał magazynu "Polska i Świat".

"Smartfonowi zombie" zwracają uwagę przede wszystkim na to, co widzą przed sobą w telefonie i zdarza się, że wychodzą na ulicę bez upewnienia się, czy mogą to zrobić. Maszynista czy kierowca w takiej sytuacji poza próbą hamowania niewiele może zrobić. Młodsza aspirat Szelichiewicz twierdzi, że maszynista z lokomotywy krzyczał w stronę nastolatki i użył sygnałów dźwiękowych. Nie udało się jednak uniknąć zderzenia.

Dla Bartosza Grzegolca, motorniczego ze Szczecina i autora bloga "Uwaga tramwaj" widok zapatrzonych w telefon pieszych to codzienność. "Smartfonowi zombie" to już zagrożenie międzypokoleniowe i międzynarodowe. - Co trzeci nastolatek często korzysta z telefonu w drodze do szkoły, a co czwarty kierowca w Polsce używa telefonu komórkowego w czasie jazdy do pisania SMS-ów czy sprawdzania poczty e-mail - zwraca uwagę Maciej Dębski, prezes fundacji "Dbam o Mój Z@asięg".