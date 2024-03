Urzędnicy i ksiądz. Zatrzymani w sprawie Funduszu Sprawiedliwości

czytaj dalej

Razem z posłem Michałem Szczerbą złożymy wniosek do Państwowej Komisji Wyborczej, by sprawdziła, czy nie doszło do nielegalnego finansowania kampanii PiS-u i polityków PiS-u z Funduszu Sprawiedliwości - zapowiedział we wtorek w "Faktach po Faktach" Dariusz Joński (KO). Dodał, że wniosek zostanie złożony "w najbliższych godzinach".