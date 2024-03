Urzędnicy i ksiądz. Zatrzymani w sprawie Funduszu Sprawiedliwości

czytaj dalej

Nurkowie prowadzą poszukiwania osób, które wpadły do wody po tym, jak we wtorek w nocy w Baltimore wskutek uderzenia kontenerowca zawalił się most. Komendant miejscowej straży pożarnej poinformował, że jak dotąd udało się uratować dwie osoby, poszukiwane są kolejne. Służby mówią o co najmniej siedmiu.