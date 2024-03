Nieoficjalnie: służby w domu Ziobry i innych polityków. Zatrzymanie czterech osób 

Na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzane są dziś przeszukania w różnych miejscach na terenie kraju. Czynności nadal trwają. Ich celem jest zabezpieczanie dowodów, w tym między innymi dokumentacji dotyczącej FS - poinformowała Prokuratura Krajowa na platformie X. Rzecznik PK Przemysław Nowak potwierdził tvn24.pl, że cztery osoby zostały zatrzymane. Nie przekazał, kim są. Według europosła Suwerennej Polski Patryka Jakiego służby weszły między innymi do domu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

OGLĄDAJ WYDANIE SPECJALNE NA ANTENIE TVN24 I W TVN24 GO

Prokuratura Krajowa poinformowała we wtorek rano, że "na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzane są dziś przeszukania w różnych miejscach na terenie kraju". "Czynności nadal trwają. Ich celem jest zabezpieczanie dowodów, w tym między innymi dokumentacji dotyczącej FS" - dodano.

Rozwiń

Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych, poinformował, że "26 marca 2024 r. na terenie całego kraju funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego realizują czynności zatrzymania osób oraz przeszukania kilkudziesięciu miejsc zamieszkania osób fizycznych i siedzib podmiotów gospodarczych".

"Przedmiotowe czynności zlecone zostały w ramach wielowątkowego śledztwa prowadzonego przez śledczych z Prokuratury Krajowej w Warszawie dotyczącego przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych – tj. czynów z art. 231 § 1 i 2 k.k" - dodał.

Jak poinformował Dobrzyński, "osoby zatrzymane zostaną przekazane do dyspozycji Prokuratury, która będzie podejmować decyzje co do zastosowania ewentualnych środków zapobiegawczych".

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak potwierdził nieoficjalne informacje tvn24.pl, że cztery osoby zostały zatrzymane. - Potwierdzam. Cztery osoby zostały zatrzymane. Na tę chwilę nie mogę nic więcej dodać - powiedział tvn24.pl Nowak.

Jaki: służby weszły do domu Ziobry

Według europosła Suwerennej Polski Patryka Jakiego służby weszły między innymi do domu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

"Dziś rano na polecenie neoprokuratorów Tuska i Bodnara, służby włamały się do domu Z. Ziobro. Wybijali szyby i niszczyli dom. Wszystko pod jego nieobecność i leczenie w związku z nowotworem. Jego nieobecność była łatwa do ustalenia. Nie było nawet próby kontaktu - przecież umożliwiłby wejście, a telefon jest znany. To było jednak celowe. Gangsterskie działanie" - napisał wcześniej rano na platformie X Jaki.

Dodał, że "w sprawie ma chodzić o FS i dotacje dla ośrodka Archipelag". "W tej samej sprawie rano Bodnarowcy weszli do domów posłów Wosia, Romanowskiego i Mateckiego" - napisał Jaki.

"Będziemy żądali specjalnego posiedzenia Komisji Sprawiedliwości w tej sprawie" - przekazał Jaki.

Rozwiń

Adwokat Bartosz Lewandowski przekazał na platformie X, że "od godz. 6 rano ABW wspólnie z prokuratorem dokonywali również przeszukania mieszkania posła na Sejm RP Marcina Romanowskiego". "Wspólnie z Klientem zwróciliśmy uwagę, że jest to rażące [naruszenie - red.] immunitetu parlamentarnego, bowiem nastąpiło to bez wymaganej zgody Sejmu" - napisał. "Zgodnie z opinią przygotowaną na zlecenie Biura Analiz Sejmowych przez prof. Marka Chmaja w 23.07.2014 r. tego rodzaju działanie ze strony służb jest bezprawne" - dodał.

"W trakcie czynności doszło do zabezpieczenia wszystkich urządzeń, włącznie z zegarkiem elektronicznym. Wspólnie z Marcinem Romanowskim wskazywaliśmy na to, że urządzenia zawierają tajemnice prawnie chronioną, w tym tajemnicę poselską związaną z interwencjami poselskimi i pracami w Komisji Obrony Narodowej" - czytamy we wpisie.

"W terminie 7 dni zostanie przygotowane zażalenie do sądu na postanowienie prokuratora oraz na czynność przeszukania" - zapowiedział.

Rozwiń

Fundusz Sprawiedliwości

Fundusz Sprawiedliwości działa od 2012 roku. Od początku jego podstawowym celem były pomoc pokrzywdzonym, świadkom przestępstw i ich najbliższym oraz pomoc osobom zwalnianym z zakładów karnych oraz członkom ich rodzin. Fundusz co roku dysponuje setkami milionów złotych, które pochodzą m.in. z nawiązek nakładanych przez sądy na skazanych i z potrąceń od wynagrodzeń więźniów, którzy pracują w czasie odbywania wyroku.

Kontrowersje wokół funduszu zaczęły się, gdy do władzy doszła Zjednoczona Prawica, a ministrem sprawiedliwości został Zbigniew Ziobro.

Media ujawniały, jak ogromne kwoty trafiały z niego do organizacji powiązanych z władzą, czasem niemających żadnego doświadczenia. Pieniądze, zamiast na projekty przeciwdziałające przestępczości, szły na przykład na organizowanie kampanii informacyjnych, organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, zakup nieruchomości czy wyposażenia. Najwyższa Izba Kontroli w kolejnych raportach krytykowała tak rozdawane dotacje.

Autorka/Autor:js/ft, Maciej Duda

Źródło: TVN24