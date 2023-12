Koordynator służb specjalnych: zmiany nastąpią szybko

Tomasz Siemoniak z Koalicji Obywatelskiej, minister koordynator służb specjalnych, powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, że "w gruncie rzeczy w ciągu pierwszych godzin" od zaprzysiężenia nowego rządu rozpoczęły się procedury odwołania szefów służb. Mówił, że te zmiany nastąpią szybko. Odniósł się także do reakcji Antoniego Macierewicza na likwidację podkomisji smoleńskiej. - Wydaje mi się, że Antoni Macierewicz jest w ogóle jakby poza czasem, poza procedurami, poza światem, więc on może powiedzieć wszystko - stwierdził.

Sejmowa komisja do spraw służb specjalnych pozytywnie zaopiniowała w środę wnioski premiera Donalda Tuska o odwołanie szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego. To jeden z elementów potrzebnych do zmian osobowych na tych stanowiskach.

Siemoniak: zmiany w służbach nastąpią szybko

Więcej o zmianach w służbach mówił w TVN24 ministe koordynator służb specjalnych w rządzie Donalda Tuska, Tomasz Siemoniak z Koalicji Obywatelskiej.

- W gruncie rzeczy w ciągu pierwszych godzin rozpoczęliśmy procedury odwołania. Premier zwołał kolegium służb specjalnych. Odbyła się komisja służb specjalnych. Więc jesteśmy w trakcie procedury i te zmiany, jak sądzę, nastąpią szybko - powiedział.

Zapytany, czy te zmiany będą "masywne", jak zapowiadał wcześniej Donald Tusk, odparł: - To są takie gry słowami, tak, co znaczy słowo masywne. Wymiana pięciu szefów służb na nowe osoby to jest bardzo masywna zmiana. Oczywiście te osoby będą miały prawo doboru swoich współpracowników, zastępców - mówił dalej. Dodał, że "przede wszystkim trzeba się zorientować, co się dzieje w środku i to będzie zadanie nowych szefów".

Dopytywany, czy są już kandydaci na nowych szefów służb, odparł: - Na razie ta procedura ruszyła i nie wiadomo, czym się skończy. Dopóki trwa procedura, nie będę o tym mówił. Ale oczywiście musimy mieć pomysły na osoby, które pokierują służbami.

Siemoniak: Antoni Macierewicz jest poza czasem, może powiedzieć wszystko

Siemoniak był także pytany o rekację Antoniego Macierewicza na rozwiązanie podkomisji smoleńskiej. Ten stwierdził, że decyzje szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza sią bezprawne, a podkomisja będzie działać zgodnie z prawem do sierpnia 2024 roku.

- Wydaje mi się, że Antoni Macierewicz jest w ogóle jakby poza czasem, poza procedurami, poza światem, więc on może powiedzieć wszystko i nie wykluczam, że on gdzieś będzie pracował, przeniesie się gdzieś - nie wiem - do swojego mieszkania i tam będzie dalej pracował - mówił gość TVN24.

- Wydaje mi się, że powaga państwa wymaga tego, że jeżeli przychodzi nowy rząd i podejmuje decyzje, to wszyscy te decyzje szanują, ci, którzy są podwładnymi tego rządu. Podkomisję smoleńską powołał kiedyś minister obrony. W piątek premier Kosiniak-Kamysz podjął razem z ministrem Kierwińskim (szefem MSWiA - red.) konkretną decyzję rozwiązującą to ciało, więc wszelkie działania Macierewicza od jutra, bo termin upływa dzisiaj, będą działaniami prywatnymi - dodał.

O skandalu z Braunem: nie ma w tym przypadku, tego wieczora miał być przecież powoływany rząd Tuska

Siemoniak odniósł się także do skandalu wywołanego przez posła Konfederacji Grzegorz Brauna, który 12 grudnia zgasił w Sejmie świece chanukowe. Zapytany, czy jego zdaniem w tej sprawie "jest coś na rzeczy" w związku z pojawiającymi się wobec Brauna oskarżeniami o prorosyjskie działania, gość Piaseckiego stwierdził, że "na gorąco już mówił, że coś jest na rzeczy, no bo to przecież był ten wieczór, kiedy miał być powołany rząd Donalda Tuska, pierwszy rząd w historii Polski powoływany przez Sejm".

