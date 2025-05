Służby specjalne ostrzegają przed rosyjskim wywiadem. Ministerstwo o "szczególnie niepokojącym" działaniu

Gawkowski o rosnącej liczbie cyberataków w Polsce Źródło: TVN24 BiS

Kluczowe fakty: SKW i ABW opublikowały raport zawierający analizę działalności rosyjskiej służby wywiadowczej na terenie m.in. Polski.

Wykazano, że rosyjskie GRU zajmuje się pozyskiwaniem informacji na temat dostaw pomocy i sprzętu do broniącej się przed rosyjską inwazją Ukrainy.

Rosyjski wywiad przeprowadza cybernetyczne ataki także na infrastrukturę cywilną, w tym prywatnych kamer.

W środę polskie służby specjalne - SKW i ABW - w kooperacji z partnerami z zagranicy opublikowały wspólny raport dotyczący zaangażowania rosyjskiej służby wywiadowczej GRU, których działania wymierzone są przeciwko zachodnim, ukraińskim i polskim firmom logistycznym i technologicznym zaangażowanym w transport wsparcia na Ukrainę.

Ministerstwo cyfryzacji przekazało, że celem raportu "jest ostrzeżenie potencjalnych ofiar oraz przekazanie im zaleceń, które pomogą wzmocnić ochronę przed zagrożeniami".

Służby ostrzegają przed działalnością rosyjskiego wywiadu na terenie Polski

- Cyberprzestrzeń to dziś pole realnej walki o bezpieczeństwo państw. Działania GRU dotyczą instytucji publicznych, firm i obywateli. Musimy mówić o tym głośno, by nikt nie był zaskoczony, gdy padnie ofiarą. Naszym obowiązkiem jest informować, ostrzegać i budować odporność - wspólnie, ponad granicami - powiedizał cytowany w komunikacie resortu Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji i pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

Jak czytamy w komunikacie, jednostka wojskowa 26165, wchodząca w skład rosyjskiego GRU, prowadzi od 2022 roku - od kiedy Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę - "kampanię cyberszpiegowską wymierzoną w firmy zaangażowane w pomoc dla Ukrainy". "Chodzi m.in. o przedsiębiorstwa zajmujące się transportem morskim, lotniczym i kolejowym, zarządzaniem ruchem lotniczym, obsługą centrów logistycznych, a także firmy świadczące usługi IT" - doprecyzowano.

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski: Polska jest na cyfrowej wojnie

Ministerstwo podkreśliło, że "działania te mają zasięg międzynarodowy" oraz że atakowane są podmioty z wielu krajów NATO, w tym z Polski. "GRU pozyskuje informacje o trasach i terminach dostaw, lokalizacjach przeładunku, danych nadawców i odbiorców sprzętu wojskowego. Celem jest zdobycie wiedzy operacyjnej, która może zostać wykorzystana przeciwko Ukrainie i jej partnerom" - wytłumaczono.

Działania GRU opisane zostały jako "zorganizowane i długofalowe". "Włamania pozwalają rosyjskim służbom na zdobycie dostępu do poczty elektronicznej, dokumentów i kont pracowników. W wielu przypadkach atakujący utrzymywali dostęp przez miesiące - bez wzbudzania podejrzeń. Działania były prowadzone z użyciem wiadomości e-mail podszywających się pod znane instytucje oraz z wykorzystaniem znanych luk w oprogramowaniu" - wyjaśniono.

Rosyjski wywiad hackuje kamery

Jako "szczególnie niepokojące" określono przypadki wykorzystania urządzeń cywilnych, w tym prywatnych kamer, bez wiedzy ich właścicieli. Jak czytamy w raporcie, jednostka GRU "podejmuje również próby uzyskiwania dostępu do podłączonych do sieci Internet kamer zlokalizowanych na przejściach granicznych Ukrainy, w celu monitorowania i śledzenia dostaw pomocy" w tym należących do podmiotów i osób prywatnych.

Służby specjalne przewidują, że kampania prowadzona przez GRU będzie kontynuowana i przypominają, że ochrona przed nią jest jednym z ich kluczowych zadań.

Opublikowany przez SKW i ABW raport przedstawia zalecenia, które mogą pomóc zmniejszyć ryzyko skutecznych ataków obcych służb wywiadowczych.

"Rekomendacje dotyczą m.in. wzmacniania ochrony poczty elektronicznej, stosowania silnych haseł i uwierzytelniania dwuskładnikowego, aktualizacji oprogramowania oraz bezpiecznego zarządzania kamerami IP i dostępem zdalnym" - dodano w komunikacie. Raport zawiera także przykłady i szczegółowe opisy metod działania GRU.

