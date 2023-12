Trzęsienie ziemi w służbach i pierwsze zadanie od premiera Donalda Tuska

czytaj dalej

To, co się dzisiaj stało, to akt absolutnej hańby, bestialstwa, głupoty, chamstwa, który nigdy nie powinien mieć miejsca - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 marszałek Sejmu Szymon Hołownia, odnosząc się do zachowania Grzegorza Brauna. Przekazał, że jeszcze we wtorek wieczorem lub najpóźniej w środę rano zostanie złożony wniosek do prokuratury w tej sprawie. - Nie możemy się dać sterroryzować Braunowi, bo takim ludziom dokładnie o to chodzi - dodał.