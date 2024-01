Jechał bez prawa jazdy, miał kolizję służbowym autem. Major Służby Ochrony Państwa poszedł na emeryturę

Do kolizji - jak ustalili dziennikarze - doszło 18 grudnia 2023 roku. Major Radosław Sz., szef pirotechników SOP jechał służbowym autem, w które uderzył inny pojazd. Funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa był trzeźwy, a do zdarzenia doszło z winy innego kierowcy. Okazało się jednak, że major Radosław Sz. w ogóle tego dnia nie miał prawa siadać za kierownicą.

Postępowanie dyscyplinarne, które stało się "bezprzedmiotowe"

W sprawie majora Radosława Sz. wszczęte zostało postępowanie wyjaśniające, które nigdy nie zostało zakończone. "Ze względu na odejście funkcjonariusza ze służby na emeryturę stało się tym samym bezprzedmiotowe" - przekazuje biuro prasowe SOP w oświadczeniu wysłanym do redakcji "Rzeczpospolitej".

Autorzy artykułu wskazują, że na odejście ze służby funkcjonariusza w stopniu majora musi wyrazić zgodę minister spraw wewnętrznych. Informatorzy dziennikarzy wskazują, że prawdopodobnie w resorcie nie było wiadomo, co stoi za wnioskiem o odejście ze służby.

"Ekspresowa" emerytura

Autorzy przypominają, że to na emerytowanym od niedawna funkcjonariuszu - ówczesnym przełożonym pirotechników - ciąży historia związana ze znalezieniem lokalizatora GPS niewiadomego pochodzenia odkrytego latem 2023 w samochodzie z kolumny prezydenta Andrzeja Dudy .

Urządzenie wykryła na lotnisku w Katowicach Straż Graniczna , a nie SOP, co wystawiło na szwank profesjonalizm rządowych pirotechników.

Będzie audyt

- Kontrole zamierzamy przeprowadzić we wszystkich formacjach oraz MSWiA, ale potrzebujemy czasu. Zapewniam, że sprawa majora będzie wyjaśniana na poziomie ministerstwa – poddam ją weryfikacji ze wszystkimi tego konsekwencjami – przekazał szef resortu.

Kierowanie autem bez uprawnień jest kosztownym przestępstwem, za które grozi do dwóch lat więzienia. Od 1 stycznia 2022 roku za jazdę bez prawa jazdy policjant może skierować sprawę do sądu, a grzywna może wynosić od 1500 zł do 30 000 zł.