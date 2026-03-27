Polska

Ślubowanie sędziów Trybunału. Tusk komentuje plan Nawrockiego

Donald Tusk
Tusk: dla mnie jest rzeczą oczywistą, że z decyzją o ślubowaniu trzeba poczekać do powrotu prezydenta
Źródło: TVN24
Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz zapowiedział, że prezydent podejmie decyzję dotyczącą przyjęcia ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego po powrocie z wizyty w USA. - Być może zechce jednak poważnie potraktować ten swój obowiązek konstytucyjny - komentował to premier Donald Tusk.

Prezydent będzie w Stanach Zjednoczonych od 27 do 30 marca. Weźmie tam udział w konferencji amerykańskich konserwatystów CPAC.

W piątkowym wpisie na portalu X Rafał Leśkiewicz przekazał informację o dalszych planach Nawrockiego. "Po powrocie z USA pan prezydent poinformuje o działaniach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego" - napisał.

Donald Tusk odniósł się do zapowiedzi rzecznika tego samego dnia. - Dla mnie jest rzeczą oczywistą, że z decyzją o ślubowaniu trzeba poczekać do powrotu prezydenta. Bo być może zechce jednak poważnie potraktować ten swój obowiązek konstytucyjny przyjęcia ślubowania - stwierdził.

Podkreślił, że "nie jest jego intencją utrudniać prezydentowi wykonanie tego obowiązku" i że podejmie decyzję jak "prezydent wyjawi swoją opinię" po powrocie z USA.

- Jesteśmy gotowi do tego, ale ja nie chcę tego robić w politycznej przepychance, bo to nie ma sensu - zaznaczył Tusk.

Spór o ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Wyboru sześciorga sędziów TK Sejm dokonał 13 marca. Kancelaria prezydenta zwróciła się wówczas do marszałka Sejmu o przedstawienie wyjaśnień dotyczących procedowania wyboru sędziów TK. W środę Włodzimierz Czarzasty oświadczył, że nie będzie wchodzić w polemikę z KPRP, a korespondencję w tej sprawie uważa za zamkniętą.

Czarzasty: kancelaria Sejmu zakończyła korespondencję z kancelarią prezydenta
Czarzasty: kancelaria Sejmu zakończyła korespondencję z kancelarią prezydenta

Zaapelował też do prezydenta Karola Nawrockiego o przyjęcie ślubowania od sędziów. Natomiast wybrani sędziowie skierowali list do prezydenta z apelem o powiadomienie o możliwym terminie złożenia przez nich ślubowania w jego obecności.

Wybrani na sędziów Trybunału Konstytucyjnego to:

  • Krystian Markiewicz, sędzia, obecny przewodniczący komisji kodyfikacyjnej ustroju sądownictwa i prokuratury przy Ministerstwie Sprawiedliwości;
  • Maciej Taborowski, dr hab. nauk prawnych, prof. w Instytucie Nauk Prawnych PAN;
  • Marcin Dziurda, dr hab. nauk prawnych, prof. w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
  • Anna Korwin-Piotrowska, sędzia, obecnie prezes Sądu Okręgowego w Opolu;
  • Dariusz Szostek, dr hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego;
  • dr Magdalena Bentkowska, adwokat.

Poparcia nie zyskali wówczas dwaj kandydaci zgłoszeni przez klub PiS - prof. dr hab. Artur Kotowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz adiunkt z Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dr Michał Skwarzyński.

W dniu wybrania sędziów, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek apelował do prezydenta, by "nie próbował łamać konstytucji" i odebrał ślubowanie od wybranych sędziów TK. Zapowiedział jednocześnie, że resort ma "plan B" gdyby prezydent ślubowań nie odebrał.

Jeszcze w czwartek premier Donald Tusk powiedział, że rząd stoi na stanowisku, iż "prezydent nie ma możliwości wyboru". - To nie jest kwestia kaprysu prezydenta. Zostali wybrani i są sędziami. Tak czy inaczej przysięgę złożą - stwierdził szef rządu.

warchol i gordziewicz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Karol NawrockiRafał LeśkiewiczDonald TuskTrybunał Konstytucyjny
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
