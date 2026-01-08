Ogłoszono Słowo Roku 2025. Internauci i językoznawcy niemal zgodni

Młodzieżowe słowo roku 2025. Polonista komentuje Źródło: TVN24

Ogłoszono wyniki plebiscytu Słowo Roku w konkursie organizowanym przez Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundację Języka Polskiego. Konkurs składał się z głosowania internetowego oraz wyboru kapituły językoznawców.

Decyzją internautów, którzy głosowali do końca 2025 roku w konkursie na najważniejsze słowo ubiegłego roku, ogólnopolskim zwycięzcą ogłoszonym 8 stycznia wybrany został kosmos. Drugie miejsce zajął dron, a na podium trafiło także słowo weto.

Kapituła językoznawców i dziennikarzy wyróżniła te same słowa, choć w innej kolejności. Na Słowo Roku 2025 wybrała dron, drugie miejsce przypadło wyrażeniu weto, a kosmos zajął miejsce trzecie.

Kosmos, dron, weto

Słowa te często pojawiały się w przestrzeni internetowej i mediach oraz związane były, jak komentują językoznawcy, z najważniejszymi wydarzeniami w kraju. "W 2025 roku częstość wyrazów kosmos i kosmiczny związana była przede wszystkim z udziałem dr. Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w podróży na Międzynarodową Stację Kosmiczną" - oceniają wyniki plebiscytu językoznawcy z Uniwersytetu Warszawskiego.

Wybór słowa dron powiązany jest z kolei z wojną w Ukrainie oraz incydentami naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Dron, jak podkreślają w podsumowaniu wyników konkursu, "nie był słowem szczególnie częstym tylko w 2025 roku, lecz w dłuższym okresie", a jeszcze kilka lat wcześniej "wywoływał skojarzenia z zabawką lub różnymi cywilnymi urządzeniami latającymi".

Słowo Roku 2025

W plebiscycie Słowo Roku głosy są oddawane na słowa, które najbardziej charakteryzują 12 ostatnich miesięcy. Głosować można było na dwa sposoby - wybierając słowo albo wyrażenie z listy udostępnionej przez organizatorów lub poprzez zgłoszenie własnej propozycji. W plebiscycie internetowym oddano podczas ostatniej edycji prawie 1400 głosów.

Niezależnie od głosowania internetowego wyboru Słowa Roku dokonuje także kapituła konkursu pod patronatem Rady Języka Polskiego, do której należą: prof. Andrzej Blikle, prof. Jerzy Bralczyk, red. Bartek Chaciński, prof. Katarzyna Kłosińska, prof. Ewa Kołodziejek, red. Teresa Kruszona, red. Agnieszka Kunikowska, prof. Jan Miodek, prof. Jerzy Podracki, prof. Renata Przybylska, prof. Michał Rusinek, prof. Barbara Sobczak, red. Małgorzata Tułowiecka. Sekretarzem kapituły plebiscytu jest prof. Marek Łaziński z Wydziału Polonistyki UW.

Plebiscyt organizowany jest od 2011 roku, to była jego XV edycja. W poprzednich latach zwyciężały m.in. słowa prezydencja, klimat czy sztuczna inteligencja.

