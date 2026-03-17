Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Agnieszka Holland pozwała Zbigniewa Ziobrę. Jest wyrok sądu

skl
Ziobro z zakazem wypowiadania się o Holland
Źródło: TVN24
Agnieszka Holland wygrywa w sądzie ze Zbigniewem Ziobrą - przekazali reprezentujący reżyserkę Sylwia Gregorczyk-Abram oraz Michał Wawrykiewicz. Chodzi o wypowiedź byłego ministra sprawiedliwości z 6 września 2023 roku, po premierze filmu "Zielona granica". Wyrok nie jest prawomocny.

"Dziś Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny wydał wyrok z powództwa Agnieszki Holland przeciwko Zbigniewowi Ziobrze o ochronę dóbr osobistych" - przekazała Gregorczyk-Abram we wtorkowym poście na Instagramie.

Informację przekazał też Michał Wawrykiewicz na platformie X.

Były minister sprawiedliwości został zobowiązany do opublikowania oświadczenia na platformie X o następującej treści: "Ja, niżej podpisany Zbigniew Ziobro przepraszam Agnieszkę Holland za wielokrotne naruszenie jej dóbr osobistych, w szczególności nazwiska, czci, godności osobistej oraz twórczości artystycznej poprzez porównywanie jej i wyreżyserowanego przez nią filmu 'Zielona Granica' do działalności propagandystów III Rzeszy i stalinizmu oraz innych zbrodniczych reżimów poprzez oskarżenie jej o moralną zbrodnię oraz używanie innych haniebnych i stygmatyzujących określeń".

Ziobro ma też wpłacić 50 tysięcy złotych na cel społeczny - Stowarzyszenie "Dzieci Holocaustu".

Wyrok nie jest prawomocny.

Prawniczka poinformowała, że w tej sprawie w składzie sędziowskim zasiadała osoba "powołana na stanowisko sędziowskie w wadliwej procedurze przy udziale neo-KRS (tzw. neosędzia)".

- Pełnomocnicy Agnieszki Holland podnosili tę kwestię, składając wniosek o test bezstronności i niezawisłości oraz wyłączenie tej osoby od orzekania. Jednak sąd w Warszawie zdecydował się oddalić ten wniosek - napisała Gregorczyk-Abram, dodając, że jest to "podstawa do złożenia apelacji".

"Zielona granica" i słowa Ziobry

Sprawa w warszawskim sądzie dotyczy wypowiedzi byłego ministra z 7 września 2023 roku. Odpowiedział on wtedy na post na platformie X z wywiadem z Holland opublikowanym przez Onet, dotyczącym premiery jej filmu "Zielona granica".

"W III Rzeszy Niemcy produkowali propagandowe filmy pokazujące Polaków jako bandytów i morderców. Dziś mają od tego Agnieszkę Holland…" - napisał wtedy Ziobro.

W odpowiedzi, reżyserka przekazała, że post byłego ministra sprawiedliwości "w sposób oczywisty narusza moje dobra osobiste i stanowi zniesławienie". Holland wezwała Ziobrę do przeprosin i wpłaty 50 tysięcy złotych i zapowiedziała, że w przypadku braku reakcji wejdzie na drogę sądową.

"Zielona granica" opowiada o kryzysie na polsko-białoruskiej granicy z kilku perspektyw - uchodźców, polskich aktywistów i strażników granicznych.

OGLĄDAJ: Sejm ukarał Ziobrę
pc

Sejm ukarał Ziobrę

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Adrian Wróbel

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Udostępnij:
Tagi:
Agnieszka HollandZbigniew ZiobroStraż Granicznapozew
Czytaj także:
imageTitle
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

