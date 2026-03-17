Agnieszka Holland pozwała Zbigniewa Ziobrę. Jest wyrok sądu

Ziobro z zakazem wypowiadania się o Holland Źródło: TVN24

"Dziś Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny wydał wyrok z powództwa Agnieszki Holland przeciwko Zbigniewowi Ziobrze o ochronę dóbr osobistych" - przekazała Gregorczyk-Abram we wtorkowym poście na Instagramie.

Informację przekazał też Michał Wawrykiewicz na platformie X.

Dziś Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny wydał wyrok z powództwa Agnieszki Holland przeciwko Zbigniewowi Ziobrze o ochronę dóbr osobistych. Sprawa związana była z szeregiem wypowiedzi z jesieni 2023 roku ówczesnego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, o… pic.twitter.com/xpvTkE4ACt — Michał Wawrykiewicz MEP🇵🇱🇪🇺 (@MicWawrykiewicz) March 17, 2026 Rozwiń

Były minister sprawiedliwości został zobowiązany do opublikowania oświadczenia na platformie X o następującej treści: "Ja, niżej podpisany Zbigniew Ziobro przepraszam Agnieszkę Holland za wielokrotne naruszenie jej dóbr osobistych, w szczególności nazwiska, czci, godności osobistej oraz twórczości artystycznej poprzez porównywanie jej i wyreżyserowanego przez nią filmu 'Zielona Granica' do działalności propagandystów III Rzeszy i stalinizmu oraz innych zbrodniczych reżimów poprzez oskarżenie jej o moralną zbrodnię oraz używanie innych haniebnych i stygmatyzujących określeń".

Ziobro ma też wpłacić 50 tysięcy złotych na cel społeczny - Stowarzyszenie "Dzieci Holocaustu".

Wyrok nie jest prawomocny.

Prawniczka poinformowała, że w tej sprawie w składzie sędziowskim zasiadała osoba "powołana na stanowisko sędziowskie w wadliwej procedurze przy udziale neo-KRS (tzw. neosędzia)".

- Pełnomocnicy Agnieszki Holland podnosili tę kwestię, składając wniosek o test bezstronności i niezawisłości oraz wyłączenie tej osoby od orzekania. Jednak sąd w Warszawie zdecydował się oddalić ten wniosek - napisała Gregorczyk-Abram, dodając, że jest to "podstawa do złożenia apelacji".

"Zielona granica" i słowa Ziobry

Sprawa w warszawskim sądzie dotyczy wypowiedzi byłego ministra z 7 września 2023 roku. Odpowiedział on wtedy na post na platformie X z wywiadem z Holland opublikowanym przez Onet, dotyczącym premiery jej filmu "Zielona granica".

"W III Rzeszy Niemcy produkowali propagandowe filmy pokazujące Polaków jako bandytów i morderców. Dziś mają od tego Agnieszkę Holland…" - napisał wtedy Ziobro.

— Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) September 4, 2023

W odpowiedzi, reżyserka przekazała, że post byłego ministra sprawiedliwości "w sposób oczywisty narusza moje dobra osobiste i stanowi zniesławienie". Holland wezwała Ziobrę do przeprosin i wpłaty 50 tysięcy złotych i zapowiedziała, że w przypadku braku reakcji wejdzie na drogę sądową.

"Zielona granica" opowiada o kryzysie na polsko-białoruskiej granicy z kilku perspektyw - uchodźców, polskich aktywistów i strażników granicznych.

