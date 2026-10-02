Polska Słowa Sławomira Mentzena o policjantkach. "Przesuwa się w obszar bycia troglodytą politycznym" Kamila Grenczyn |

Czarzasty o wypowiedzi Mentzena. "Skandaliczna w każdych kategoriach" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Lech Muszyński/PAP

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W środę jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen opublikował na platformie X nagranie przedstawiające zdjęcia przyjętych do policji funkcjonariuszek. Film ten opatrzył ironicznym komentarzem. - Do dolnośląskiej policji trafiło 150 policjantów. Od razu czuję się bezpieczniej. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie - mówił na nagraniu.

Włodzimierz Czarzasty: wiedzcie, co wasz lider i przywódca o was myśli

O wypowiedź Mentzena w piątek na konferencji prasowej pytany był Włodzimierz Czarzasty, który określił ją jako "skandaliczną w każdych kategoriach". - Niezauważanie przez ortodoksyjną prawicę roli kobiet oraz widzenie roli kobiet tylko przez rolę przedmiotową wobec mężczyzny jest po prostu skandalem - zaznaczył.

Dodał, że takie wypowiedzi przypominają mu to, "od czego pan Mentzen chciał uciec - od 'piątki Mentzena'". - Bo przecież jasno kiedyś o swoich poglądach powiedział. W sprawie kobiet, podmiotowości kobiet, w sprawie Unii Europejskiej, w sprawie społeczności LGBT, w sprawie Żydów. Jednym słowem Konfederacja ma te same poglądy, które miała i prawda wychodzi na wierzch czasami przypadkowo - ocenił marszałek Sejmu.

- Przy tej okazji zwracam się do kobiet, które głosują albo chcą głosować na Konfederację: przemyślcie takie słowa i wiedzcie co wasz lider i przywódca o was myśli - zaapelował.

Marcin Horała o "odrobieniu zasięgów"

Zdaniem Marcina Horały z Rozwój Plus Mentzen "chciał odrobić zasięgi po tym, jak opublikował bardzo rozsądny wpis dotyczący powszechnego szkolenia wojskowego i zebrał trochę gromów w internecie". - Nie do końca chyba to było szczególnie przemyślane na cokolwiek poza generowaniem zasięgów - ocenił.

Horała przekazał również, że wypowiedź jednego z liderów Konfederacji "ocenia negatywnie". - Mamy w Polsce wiele funkcjonariuszek służb mundurowych, które z powodzeniem pełnią swoje funkcje. Kobiety już od dawna służą w służbach mundurowych i często z dobrymi efektami - mówił.

Wypowiedź Mentzena o policjantkach. Horała: chciał odrobić zasięgi Źródło: TVN24

Mariusz Witczak: nie po raz pierwszy to środowisko boi się kobiet

- Wydawałoby się, że w XXI wieku ktoś, kto pełni tak ważną funkcję polityczną jak lider jednej z partii parlamentarnych, nie powinien wygadywać takich bzdur - ocenił z kolei Mariusz Witczak z KO. Zastrzegł jednak, że "nie po raz pierwszy to środowisko boi się kobiet".

Stwierdził też, że "poglądy Mentzena i jego kolegów to są poglądy jaskiniowe". - Mentzen przesuwa się w obszar bycia troglodytą politycznym - dodał.

Witczak: poglądy Mentzena i jego kolegów to są poglądy jaskiniowe Źródło: TVN24

Według danych z początku tego roku, w policji łącznie zatrudnionych było ponad 40,5 tysiąca kobiet, z czego ponad 22,6 tysiąca to funkcjonariuszki. Biorąc pod uwagę liczbę wszystkich policjantów, udział kobiet wyniósł ponad 20 procent.