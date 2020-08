Wojewoda łódzki o słowach kuratora o LGBT: można równie dobrze mówić o wirusie marksizmu

Nie było, nie ma i nie będzie naszej zgody na niszczenie tradycyjnej rodziny. Nie było, nie ma i nie będzie zgody na profanowanie świętych symboli religijnych - mówił wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński, odnosząc się do słów byłego już kuratora Grzegorza Wierzchowskiego między innymi o "wirusie LGBT". - To nie jest wypowiedź względem osób LGBT, tylko względem pewnej ideologii, do której kurator się odniósł. Można równie dobrze mówić o wirusie marksizmu - stwierdził. Dodał, że podpisałby się pod słowami kuratora.

Łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski został w zeszłym tygodniu odwołany ze stanowiska. Zbiegło się to w czasie z jego wypowiedzią w telewizji Trwam, gdzie mówił między innymi, że "wirus LGBT, wirus ideologii jest znacznie groźniejszy" niż koronawirus, "bo to jest wirus dehumanizacji społeczeństwa". Decyzję ministerstwa edukacji o odwołaniu Wierzchowskiego krytycznie komentowali przedstawiciele Solidarnej Polski wchodzącej w skład koalicji rządzącej.

"Nie było, nie ma i nie będzie naszej zgody na niszczenie tradycyjnej rodziny"

Czy podpisałby się pod słowami kuratora? "Myślę, że tak"

Bocheński nie krytykował wypowiedzi Wierzchowskiego. - To nie jest wypowiedź względem osób LGBT, tylko względem pewnej ideologii, do której kurator się odniósł. Można równie dobrze mówić o wirusie marksizmu. To jest tak samo możliwa retoryczna figura, jak to, co powiedział kurator - stwierdził.