Pytanie o "opcję rosyjską". Mentzen broni swojego doradcy

"Gdyby pan poczytał Jacka Hogę sprzed kilku lat, to by pan doskonale wiedział, jakie problemy mamy z naszą armią" Źródło: Super Express

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Sławomir Mentzen był pytany o słowa swojego doradcy, iż "to jest wielka tragedia, że nie mamy opcji rosyjskiej". Kandydat Konfederacji bronił go, przekonując, że ludzie, którzy ostrzegali, że "trzeba wreszcie dokonać jakichś reform w polskiej armii", są "wyszydzani z powodu jakichś cytatów wyciętych z kontekstu".

W czasie poniedziałkowej debaty prezydenckiej kandydaci zadawali sobie nawzajem pytania. Rafał Trzaskowski zadał jedno Sławomirowi Mentzenowi.

- "Nie mamy opcji rosyjskiej w Polsce i to jest wielka tragedia, bo to ważny ośrodek kompetencji i siły" - powiedział pan (Jacek) Hoga, pana doradca do spraw wojskowości. (...) Czy się pan zgadza z tymi słowami? - zapytał kandydat KO. Kandydat Konfederacji dopytywał, "z którymi?". - Z tymi, które panu przeczytałem. O opcji rosyjskiej - wyjaśnił Trzaskowski.

CZYTAJ WIĘCEJ: Brak "opcji rosyjskiej" nazywał tragedią. Kim jest "główny doradca" wojskowy Mentzena

W odpowiedzi jego kontrkandydat ocenił, że "Jacek Hoga jest doradcą do spraw bezpieczeństwa i gdyby pan poczytał Jacka Hogę sprzed kilku lat, to by pan doskonale wiedział, jakie problemy mamy z naszą armią". - Bo te 20 lat rządów PO-PiS-u doprowadziły do tego, że mamy amunicji na kilka dni wojny, prowiantu na trzy dni wojny, nasza armia jest rozbrojona - mówił.

"Gdyby pan poczytał Jacka Hogę sprzed kilku lat, to by pan doskonale wiedział, jakie problemy mamy z naszą armią" Źródło: Super Express

- Doprowadziliście do tego, że jesteśmy w tym momencie bezbronni. A ludzie, którzy o tym ostrzegali od lat, że Polska jest bezbronna, że trzeba wreszcie dokonać jakichś reform w polskiej armii, są teraz przez pana wyszydzani z powodu jakichś cytatów wyciętych z kontekstu - przekonywał.

Trzaskowski ocenił, że jego słowa "to jest coś niebywałego". - Pan potwierdził w pewnym sensie te słowa o opcji prorosyjskiej, za którymi tęskni pana doradca. Dlatego że jak można opowiadać takie rzeczy o polskiej armii? Czy ma pan szacunek do polskiego munduru? - pytał. Według niego "dzisiaj opowiadanie takich rzeczy to jest tak naprawdę naruszanie polskiego bezpieczeństwa".

Mentzen pytany o słowa Hogi: ludzie, którzy o tym ostrzegali od lat, są teraz przez pana wyszydzani Źródło: Super Express

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo