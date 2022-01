Sonia weszła na środek jeziora, wtedy zarwał się pod nią lód

Hektor pobiegł za sarną

Niedawno do podobnej sytuacji doszło w Pobiedziskach. Tam również strażacy ruszyli na pomoc psu, który utknął na lodzie na zbiorniku wodnym na Łowisku Pstrąg. Akcja powiodła się i Hektor cały i zdrowy wrócił do właściciela. - Ta sytuacja miała szczęśliwy finał. Apelujemy o to, by nie puszczać psów luzem w pobliżu zbiorników wodnych. A jeśli zwierzę wejdzie na lód, to na pewno nie wolno za nim podążyć i próbować ratować na własną rękę. Trzeba od razu wezwać służby ratunkowe - mówił wówczas strażak Adam Smura z OSP Pobiedziska.