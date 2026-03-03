Znamy szczegóły śledztwa w sprawie rzekomego "zamachu stanu"

Prokuratura kontynuuje przesłuchania świadków w śledztwie dotyczącym rzekomego "zamachu stanu" z zawiadomienia Bogdana Święczkowskiego, człowieka Zbigniewa Ziobry, który pełni funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego. W poniedziałek śledczy przesłuchali Macieja Berka, ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu - ujawnił Patryk Michalski w programie "News Michalskiego" w TVN24+. W marcu śledczy spróbują ponownie przesłuchać m.in. byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Dodatkowe przesłuchanie Szymona Hołowni też "jest w planach".Artykuł dostępny w subskrypcji
W programie "News Michalskiego" Patryk Michalski ujawnił nowe informacje dotyczące śledztwa w sprawie rzekomego "zamachu stanu" z zawiadomienia Bogdana Święczkowskiego, który obecnie pełni funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego, a wcześniej był Prokuratorem Krajowym i bliskim współpracownikiem Zbigniewa Ziobry. Z ustaleń dziennikarza wynika, że akta tej sprawy liczą obecnie 81 tomów, a dotychczas przesłuchano kilkunastu świadków.