Znamy szczegóły śledztwa w sprawie rzekomego "zamachu stanu"

W programie "News Michalskiego" Patryk Michalski ujawnił nowe informacje dotyczące śledztwa w sprawie rzekomego "zamachu stanu" z zawiadomienia Bogdana Święczkowskiego, który obecnie pełni funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego, a wcześniej był Prokuratorem Krajowym i bliskim współpracownikiem Zbigniewa Ziobry. Z ustaleń dziennikarza wynika, że akta tej sprawy liczą obecnie 81 tomów, a dotychczas przesłuchano kilkunastu świadków.