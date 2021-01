Senatorowie pytają Ziobrę o śledztwo w sprawie zabójstwa Adamowicza. "Dziwne rzeczy się dzieją"

"Dziwne rzeczy dzieją się wokół tej sprawy"

"Prokuratura poprosiła już o trzecią opinie w tej sprawie. Cała rzecz trwa już dwa lata"

Borusewicz: wyraźne przeciąganie sprawy

"Nie ma żadnych wątpliwości, kto dopuścił się zbrodni"

Oczekiwanie "niezwłocznego rozpoczęcia procesu"

"Dlatego powołano inny zespół biegłych pod kierownictwem prof. Janusza Heitzmana, który jednoznacznie uznał, że zabójca może być sądzony. To orzeczenie przyjęła zarówno prokuratura, jak i - co wiadomo z mediów - obrońca sprawcy oraz sam sprawca. Następnie prokuratura przekazała podejrzanemu do zapoznania się akta sprawy, co wskazywało, że śledztwo zmierza do jego zamknięcia oraz do skierowania do sądu aktu oskarżenia" - napisali sygnatariusze dokumentu.