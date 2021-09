Śledztwo w sprawie spółek OLT Express. Przelew dla Michała Tuska jednym z wątków

O sprawie poinformowała we wtorek "Rzeczpospolita". Gazeta napisała, że choć Prokuratura Okręgowa w Łodzi trzy lata temu umorzyła wątek Michała Tuska, który w ramach umowy z OLT Express miał przekazywać dane marketingowe z lotniska w Gdańsku, Prokuratura Regionalna w Łodzi "nadal prowadzi postępowanie dotyczące odpowiedzialności zarządu przewoźnika, w tym jak doszło do wypłacenia Michałowi Tuskowi wynagrodzenia po upadku OLT". "Rz" wskazuje, że już po ogłoszeniu upadłości OLT przelało synowi byłego premiera zaległą wypłatę, czego spółce nie było wolno zrobić. "To ważne, bo właśnie do linii lotniczych OLT P. wyprowadził z Amber Gold 350 mln zł pieniędzy klientów" – podkreślono.