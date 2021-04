Wiceszef MSZ o śledztwie smoleńskim: skuteczność działań międzynarodowych jest ograniczona

Nie ma w tej sprawie żadnych realnych postępów, a to wynika z tego, że popełniono błędy, które uniemożliwiają realne przeprowadzenie śledztwa - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, odnosząc się do prowadzonego śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej.

Prokuratura Krajowa poinformowała, że do 31 grudnia bieżącego roku przedłużyła śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej.

Dodał, że to, że wrak jest dzisiaj w Rosji jest konsekwencją zaniedbań z pierwszych dni po katastrofie.

Na uwagę, że PiS zapowiadał, że sprowadzi wrak do Polski, wiceminister odparł, że błędy, które zostały popełnione w 2010 roku skutkują tym, że do dzisiaj nie mamy dostępu kluczowych dowodów w tej sprawie.

Jabłoński pytany był, jakie sukcesy odniosło w tej sprawie państwo polskie pod rządami PiS i jakie są losy skargi do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze na temat zwrotu tego wraku.

- Nie ma w tej sprawie żadnych realnych postępów, a to wynika z tego, że popełniono błędy, które uniemożliwiają realne przeprowadzenie śledztwa – powiedział wiceszef MSZ.

Dopytywany, czy do trybunału w Hadze trafiła skarga zapowiadana w 2017 roku przez Witolda Waszczykowskiego, odparł, że o ile wie, ta skarga pozostaje w przygotowaniu.

Jabłoński: nikogo z koalicji bym nie wyrzucał

Jabłoński odniósł się do kwestii ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Sprzeciw zgłasza Solidarna Polska wchodząca w skład Zjednoczonej Prawicy.

Wiceszef MSZ pytany, do kiedy rząd i jego zaplecze parlamentarne zamierzają odwlekać głosowanie w tej sprawie, powiedział, że "trwają rozmowy". Dodał, że nie ma jednoznacznie określonego terminu w prawie europejskim.

- U nas toczy się dyskusja wewnątrz koalicji. Także opozycja zapowiada sprzeciw wobec tej decyzji, co jest o tyle dziwne, że większość tych partii koalicyjnych w ramach koalicji w Parlamencie Europejskim bardzo mocno to popiera – wyjaśnił.

Pytany, czy podjąłby decyzję, żeby wyrzucić Solidarną Polskę z koalicji, jeśli nie zagłosuje za Funduszem Odbudowy, powiedział, że nie ma co udawać, że sporów nie ma, ale jak oświadczył, "nikogo z koalicji by nie wyrzucał".

- Wręcz przeciwnie. Uważam, że akurat w takich sprawach ta koalicja dla Polski powinna być jak najszersza. Ja bym bardzo chętnie przyjął do koalicji na takie głosowania w sprawach polityki zagranicznej, w sprawach strategicznych i Platformę, i PSL, i Lewicę, i Konfederację i ludzi od (Szymona) Hołowni. To są sprawy, które powinny nas wszystkich łączyć – mówił Jabłoński.

W ramach unijnego Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji ponad 57 mld euro. Podstawą do sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który musi przygotować każde państwo członkowskie i przedstawić Komisji Europejskiej do końca kwietnia.