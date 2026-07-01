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Trela: cała narracja PiS-u rozsypała się jak domek z kart

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PiS
Trela: cała narracja PiS-u rozsypała się jak domek z kart
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP
Napełnia mnie to przekonaniem, że prokuratura podejmuje samodzielnie decyzje - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 poseł Lewicy Tomasz Trela, odnosząc się do umorzenia śledztwa w sprawie "dwóch wież". W związku z tym zaapelował do Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo dotyczące "dwóch wież" w związku ze stwierdzeniem braku znamion czynu zabronionego. Sprawa ta wyszła na jaw w 2019 roku i związana jest z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców na działce w Warszawie, należącej do powiązanej z PiS spółki Srebrna. Austriacki biznesmen Gerald Birgfellner uważa, że Jarosław Kaczyński oszukał go podczas przygotowywania tej inwestycji.

Tomasz Trela został zapytany w środę w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, czy ta sprawa nie napełnia rządzących przekonaniem, że "miały być wielkie rozliczenia", a "wyszło jak zawsze". - Mnie napełnia to takim przekonaniem, że prokuratura podejmuje samodzielnie decyzje - powiedział.

- Panie Ziobro, panie Romanowski: proszę wracać, tu jest prokurator, który suwerennie, niezależnie, bez nacisków politycznych podejmuje decyzje - zaapelował do byłego ministra sprawiedliwości i jego byłego zastępcy, wobec których sformułowano zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

- Ta cała narracja PiS-u, że tam jest ten zły, demoniczny, diaboliczny Tusk i on mówi: to zrób, to zrób, po prostu się rozsypała jak domek z kart - ocenił. Dodał, że "Ziobro i Romanowski powinni wrócić na polską ziemię i odpowiadać przed polskim prokuratorem". 

Trela: Trzaskowski się nie uchylił

Trela odniósł się też do afery Szpitala Południowego. Został zapytany, czy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski jest winny temu, co tam się działo.

Poseł Lewicy, który był wiceprezydentem Łodzi, mówił, że "jeżeli jest się organem właścicielskim, nadzoruje się, to czy człowiek chce, czy nie chce, jak dzieje się coś w placówce podległej, to ponosi się za to odpowiedzialność". - Jak ja nadzorowałem szkoły i w mojej szkole coś się działo niedobrego, to przychodzili do mnie i mówili: panie prezydencie, podejmuje pan decyzje, bo to jest pana odpowiedzialność. I tak samo jest w przypadku Rafała Trzaskowskiego - zaznaczył.  

- Mam wrażenie, że pan prezydent Trzaskowski się od tego nie uchylił, dlatego, że rada nadzorcza poleciała, zarząd poleciał, [jest-red.] kontrola magistratu, kontrola instytucji zewnętrznych, prokuratura, więc tutaj reakcja post factum była okej. Natomiast każdy właściciel musi zrobić absolutnie wszystko, żeby do takich patologicznych zdarzeń jak w Szpitalu Południowym nie dochodziło w ogóle - powiedział poseł Lewicy. 

Trela: Gawkowski miał odwagę to publicznie powiedzieć

Komentował też słowa wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. W poniedziałek w "Faktach po Faktach" ocenił, on że odpowiedzieć za to, co się dzieje w ochronie zdrowia, powinien szef Narodowego Funduszu Zdrowia. Obecnie jest nim Filip Nowak.

- Dobrze, że ktoś wyszedł i dobrze, że ktoś o tym powiedział. Bo myślę, że i premier [Donald] Tusk, i pozostali liderzy koalicji muszą mieć świadomość, że ciągłe dosypywanie pieniędzy do systemu bez kontroli tego systemu nie przyniesie żadnego efektu. A premier Gawkowski miał odwagę to publicznie powiedzieć i wskazał personalnie winnego, co nie jest takie proste w polityce - ocenił Trela. 

Dopytywany był, czy Gawkowski wyprzedził ruchy premiera, czy raczej próbował je wymusić. Odpowiedział, że Lewica, mimo tego że nie ponosi odpowiedzialności za resort zdrowia, "jest wyjątkowo aktywna, jeżeli chodzi o propozycje co do systemu ochrony zdrowia". - I to jest kolejna nasza propozycja, że może inny człowiek, może inne spojrzenie w NFZ da inną przestrzeń - podkreślił.

Jak dodał, oczekuje od Ministerstwa Zdrowia, że propozycje Lewicy, które zostały położone na stole, zostaną wzięte pod uwagę w projektach ustaw.

Gotowy raport komisji do spraw Pegasusa. "Trzyczęściowy"

Trela został też zapytany o kwestię raportu sejmowej komisji śledczej do spraw Pegasusa, której jest wiceprzewodniczącym. - Raport jest gotowy. Będzie składał się z trzech części - przekazał. Jak mówił, "robimy wszystko, żeby raport był przedstawiony w lipcu i został przyjęty na posiedzeniu Sejmu".

Na uwagę, że skoro raport jest gotowy, to należy go złożyć, odparł: - Tylko my nie chcemy składać raportu tylko w części jawnej. Chcemy złożyć raport trzyczęściowy.

- Są ostatnie szlify. Dostęp do kancelarii ściśle tajnej, dostęp do dokumentacji ściśle tajnej ma ograniczona grupa osób. To jest trochę trudniejsza praca. Dokumentów jest bardzo dużo. Chcemy to bardzo dokładnie opisać, bo uważamy, że to będzie znakomity materiał dowodowy dla śledczych, bo chcemy złożyć kolejne doniesienia do prokuratury - podkreślił.

Wiceprzewodniczący sejmowej komisji został zapytany, czy raport postawi i obroni tezę, że system Pegasus był wykorzystywany z powodów i dla celów politycznych. - Ten raport obroni w moim przekonaniu tezę, że Pegasus był zakupiony nielegalnie. Nielegalnie został wtłoczony do naszego systemu prawnego i służył do tego, żeby niekoniecznie podsłuchiwać przestępców, czy potencjalnych przestępców, tylko również polityków i oponentów w życiu publicznym - odpowiedział.

Nie chciał powiedzieć, kto w raporcie zostanie wskazany jako politycznie i prawnie odpowiedzialny. - Sięgnie to do stanowisk na pewno urzędniczych typu ministerialnych. Czy sięgnie to do takiego zwierzchnictwa politycznego, to myślę, że trzeba się jeszcze uzbroić w te kilkanaście dni cierpliwości - dodał.

- Czyli rozumiem, raczej Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik niż Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki? - dopytywał prowadzący program Konrad Piasecki. - Nie wykluczam wariantu, o którym pan powiedział - odparł Trela. - I jedno, i drugie jest możliwe - doprecyzował.

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Źródło: TVN24
Tagi:
Tomasz TrelaLewicaProkuratura
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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