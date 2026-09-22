Polska "Mam dobrego kandydata na szefa". Waldemar Żurek o zespole do sprawy Zondacrypto Adrian Wróbel |

Żurek o zespole w sprawie Zondacrypto Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny został zapytany podczas wtorkowej konferencji prasowej o utworzenie specjalnego zespołu do spraw badania sprawy Zondacrypto działającego w ramach Prokuratury Krajowej.

- To jest prawda. Rzeczywiście podjęliśmy działania. Jestem po rozmowach w tym tygodniu z prokuratorem krajowym i konstruujemy ten zespół - wyjaśnił Żurek.

Zwrócił też uwagę, że działania zespołu, który działa w śląskim wydziale zamiejscowym departamentu przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej, musi zostać przeniesione na szczebel centralny.

- Wiemy, że nie każdy z tego zespołu jest w stanie zostawić swoją rodzinę i przenieść się od razu do Warszawy. Ale mamy już sygnały od osób z różnych miejsc w Polsce, że są chętne do pracy w tym zespole, a mają umiejętności i wiedzę, które by się bardzo przydały w prowadzeniu tego śledztwa - podkreślił.

Szefem tego zespołu jest naczelnik wydziału w Katowicach prokurator Marek Wełna. Objął on tę funkcję w lutym 2026 roku, zastępując odwołanego wieloletniego naczelnika prokuratora Tomasza Tadlę.

Żurek o kierownictwie zespołu w sprawie Zondacrypto

Żurek przekazał też, że nie ma jeszcze ostatecznego składu osobowego, ale "podjęto już działania organizacyjne".

- Nie chcę dzisiaj przesądzać. Mam dobrego kandydata na szefa tego zespołu śledczego, który z powodzeniem prowadzi to śledztwo i rzeczywiście kierowanie tym wydziałem śląskim dzisiaj jest na zupełnie innych torach i prędkościach - powiedział. - Mam nadzieję, że to, że ten zespół śledczy zostanie powołany tutaj w Warszawie, da nam jeszcze większe możliwości badania dowodów, bo tych dowodów zebranych jest już bardzo dużo - dodał.

Informacje o planach szefa resortu dotyczących stworzenia nowej jednostki w Prokuraturze Krajowej opisali na początku września reporter "Superwizjera" Maciej Duda oraz dziennikarz tvn24.pl Robert Zieliński.

Waldemar Żurek o ślubowaniu Macieja Berka na sędziego TK

Żurek był też zapytany o kwestię zaprzysiężenia Macieja Berka. - Myślę, że Maciej Berek przechodzi taką drogę, jak poprzedni sędziowie, czeka na zaproszenie z Pałacu Prezydenckiego, wystosował pismo do Kancelarii Prezydenta z prośbą o zaproszenie - odpowiedział Żurek.

- Musimy mieć świadomość, że prezydent nie wykonuje należycie swoich obowiązków, moim zdaniem łamie konstytucję, ale my nie będziemy się temu biernie przyglądać - dodał szef MS. Jak zaznaczył, kwestia dalszych kroków w tej sprawie będzie osobistą decyzją Berka i jego decyzją będzie to, czy będzie on "chciał złożyć takie ślubowanie wobec prezydenta, ale nie bezpośrednio w Pałacu".

- Widzieliśmy już czterech sędziów, którzy złożyli takie ślubowanie, więc jeżeli prezydent dalej będzie nie dopełniał swoich obowiązków, to oprócz tego, że toczy się sprawa w prokuraturze, to będą podejmowane działania zastępcze, które mają ten sam skutek, bo chodzi o to, żeby taki sędzia mógł rozpocząć pracę w Trybunale - mówił minister.

Wybrany na początku września przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek skierował do prezydenta Karola Nawrockiego pismo z prośbą o "niezwłoczne" wskazanie miejsca i daty umożliwienia mu złożenia ślubowania.

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Napisał między innymi, że zgodnie z przepisami niezłożenie ślubowania - potraktowane jako odmowa jego złożenia - mogłoby skutkować "zrzeczeniem się stanowiska sędziego TK". Jego zdaniem argument ten dodatkowo uzasadnia konieczność złożenia przez niego ślubowania "bez zbędnej zwłoki".

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