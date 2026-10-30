Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Śledczy przeszukali siedziby fundacji Zbigniewa Ziobry i Przemysława Wiplera

|
Poseł Konfederacji Przemysław Wipler
Maciej Duda: pytanie, czy przez fundację Przemysława Wiplera Zondacrypto nie wpływała na proces legislacyjny
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Tomasz Gzell
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Śledczy zajmujący się sprawą Zondacrypto przeszukali siedziby fundacji Zbigniewa Ziobry i Przemysława Wiplera - potwierdziła Prokuratura Krajowa. Wcześniej informację taką podali dziennikarz tvn24.pl Robert Zieliński i reporter "Superwizjera" TVN24 Maciej Duda. Wipler twierdzi z kolei, że to nie było przeszukanie.

Prokuratura Krajowa w piątek po południu przekazała, że przeprowadzono czynności w siedzibach fundacji Instytut Suwerennej Polski oraz Dobry Rząd. Jak czytamy w ogłoszeniu PK, odbyły się przeszukania w związku z informacjami, że te podmioty miały otrzymać środki finansowe z Zondacrypto.

Prokuratura o przesłuchaniach dwóch osób

"Ustalono, że adres siedziby Fundacji Instytut Suwerennej Polski służy wyłącznie do korespondencji. Nie znajdują się pod nim pomieszczenia wykorzystywane przez fundację" - wskazała PK. Członek zarządu tej fundacji - związanej z byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą - został przesłuchany w charakterze świadka oraz przekazał dokumentację związaną z jej działalnością.

Jak podała prokuratura, przesłuchano również w charakterze świadka Przemysława Wiplera, a "przesłuchanie dotyczyło okoliczności związanych ze środkami finansowymi otrzymanymi z giełdy Zondacrypto".

Czynności wykonywali funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, na polecenie prokuratora z Zespołu Śledczego Nr 4 Prokuratury Krajowej.

Komunikat o przeszukaniach zamieścił na X minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.

Wipler: zachowywali się profesjonalnie i uprzejmie

"Nie było żadnego przeszukania. Funkcjonariusze przyszli z postanowieniem o wydanie dokumentów i otrzymali je. Poprosili o dokumenty, które już kilka razy od maja przysłaliśmy do innych instytucji państwowych. Całość czynności zajęła niewiele więcej niż godzinę" - czytamy w SMS-ie od Przemysława Wiplera, przesłanym do naszej redakcji.

"Funkcjonariusze zachowywali się bardzo profesjonalnie i uprzejmie. Cała sprawa została politycznie wykorzystana przez prokuraturę jako protest do nakręcania atmosfery sensacji i kontrolowanych przecieków medialnych i ataku na polityków opozycji" - napisał Wipler.

Afera Zondacrypto i politycy prawicy

We wrześniu premier Donald Tusk ujawnił fragmenty zeznań Przemysława Krala, które obciążają byłego szefa MS. Z kolei wcześniej premier informował, że fundacja Instytut Polski Suwerennej otrzymała od Zondacrypto 450 tysięcy złotych. Z oświadczenia majątkowego Ziobry wynika, że polityk PiS pożyczył od własnej fundacji 57 tysięcy złotych.

Spółka związana z Zondacrypto i Kralem zrealizowała też transakcję na rzecz fundacji posła Przemysława Wiplera - Dobry Rząd. Polityk Konfederacji zaprzecza, żeby miało to związek z jego zaangażowaniem jako posła w lobbowanie w interesie Zondacrypto, w tym weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustaw o kryptowalutach.

OGLĄDAJ: Zaskakujące tłumaczenia. Czy to już panika w szeregach PiS?
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Co badają śledczy w sprawie fundacji Wiplera

- Fundacja pana posła Wiplera w 2025 i 2026 roku dostawała przelewy z Zondacrypto - mówił w TVN24 Maciej Duda. Wskazał, że jednym z aspektów śledztwa jest pytanie, "czy za te pieniądze nie było próby wpłynięcia na proces legislacyjny" podczas prac nad rządową ustawą o kryptowalutach.

- Podejrzenie było takie, że być może pan Przemysław Wipler ma lobbować za rozwiązaniami prawnymi w projektach ustawy o kryptowalutach korzystnymi dla Zondacypto - przytoczył.

Dziennikarz nawiązał też do fundacji prowadzonych przez polityków. - Zawsze budzą podejrzenia politycy, którzy mają fundacje. Tak to jest niestety skonstruowane chyba na całym świecie, że fundacje stają się miejscem, gdzie można ukryć wiele środków - opisał Duda. 

Trwa śledztwo w sprawie Zondacrypto

Ziobro sam przyznał, w rozmowie z TVN24 i Wirtualną Polską, że zwrócił się o pieniądze do Krala, a pośrednikiem był Artur Chodziński, były agent Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ziobro przekonywał, że nie znał wcześniej Krala i nie wiedział o problemach finansowych giełdy.

W okresie, gdy polityk PiS kierował resortem sprawiedliwości, spółka funkcjonowała pod nazwą BitBay (do listopada 2021 roku). W 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego wpisała giełdę na listę ostrzeżeń publicznych oraz zawiadomiła prokuraturę o świadczeniu usług płatniczych przez spółkę bez zezwolenia KNF. Prokuratura umarzała postępowania z tym związane, o czy przypomniał we wrześniu minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Śledczy sprawdzają również, czy finansowanie polityków i ich fundacji mogło mieć związek z postawą prawicy w trakcie prac nad ustawą dotyczącą kryptowalut. Część posłów PiS i Konfederacji głosowała przeciwko ustawie, która miałaby regulować rynek kryptowalut, a prezydent trzykrotnie zawetował ten projekt.

Więcej o aferze Zondacrypto i powiązaniach spółki Przemysława Krala z prawicą przeczytasz tutaj >>>

Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Zbigniew ZiobroZondacryptoPrzemysław WiplerProkuratura KrajowaProkuraturaPrzestępstwaWaldemar Żurek
Czytaj także:
Warszawa, 15.10.2026. Protest przed siedzibą Trybunału Konstutucyjnego w Warszawie
Akcja policji przed Trybunałem Konstytucyjnym
WARSZAWA
Bogdan Święczkowski
PILNEZarządzono przerwę w czynnościach służbowych Święczkowskiego
Polska
Znani Polacy, którzy odeszli w 2026 roku
Znani Polacy, którzy odeszli w minionym roku
Polska
Mariusz Błaszczak
Błaszczak przesłuchany w sprawie ślubowania Berka w Sejmie
Polska
Jeleń wskoczył do pralni
Jeleń rozbił szybę i wpadł do pralni. Nagranie
METEO
orlen siedziba shutterstock_2760371721
Sąd zdecydował w sprawie aresztu byłych menadżerów Orlenu
BIZNES
Awaria taboru SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria urządzeń sterowania ruchem, nie kursują pociągi SKM i Kolei Mazowieckich
WARSZAWA
imageTitle
Finał Ligi Mistrzyń w Polsce. UEFA podała datę
EUROSPORT
Elke Sommer
Nie żyje Elke Sommer, słynna "blond piękność"
Kultura i styl
Kierowca autobusu biegnie po AED
Zatrzymał autobus i przybiegł z defibrylatorem, by ratować mężczyznę
Katowice
imageTitle
Niewiadoma-Phinney nominowana do prestiżowej nagrody
EUROSPORT
Binance
Śledztwo w sprawie Binance. FBi i Secret Service współpracują
BIZNES
Grzegorz Braun
"Oswajanie Brauna". Za kulisami sporu o RBN
Marcin Złotkowski
Christa Pike
Miesiąc po nieudanej egzekucji Christa Pike wydała oświadczenie
Świat
10 min
pc
"Robię to, co mogę". Kto chce, a kto nie chce dwukadencyjności?
Sejm Wita
AdobeStock_2209948838
"Czas leczy rany". Czego nie mówić osobie w żałobie?
Anna Bielecka
paliwo stacja tankowanie shutterstock_4207031125
Zmiany na stacjach paliw. Kierowcy odczują je już na początku listopada
BIZNES
Mieli przewozić migrantów w kierunku zachodniej Europy
Werbowali kierowców, pomagali migrantom przekraczać granicę
Wrocław
Śnieżna czapa na górze Fudżi
Pierwszy śnieg na słynnym szczycie. W tym roku pojawił się wyjątkowo późno
METEO
Karol Nawrocki
Zakup "w wielkiej tajemnicy". Wiemy, ile kosztowały konie prezydenta Nawrockiego
Jan Kunert, Grzegorz Łakomski
Wizualizacja budynku Kulturoteki w dzielnicy Wesoła
Niewesoła sytuacja na budowie. "Niezgodności wykonania z dokumentacją"
Piotr Bakalarski
imageTitle
16-latka robi furorę. Jedna z najmłodszych półfinalistek
EUROSPORT
13-latek na hulajnodze elektrycznej próbował uciec przed policjantami w Oleśnicy
13-latek na hulajnodze uciekał przed policją. Nagranie
Wrocław
Spotkanie G20 w Atlancie. Radosław Sikorski siedzi po prawej stronie gospodarza, którym jest sekretarz stanu Marco Rubio
Ruszyły rozmowy w ramach G20. Uwagę zwraca miejsce Polski
Świat
Zatrzymanie w Warszawie w związku z podejrzeniem przygotowania aktów dywersji
Miał pomagać w przygotowaniu aktów dywersji. Nowe informacje
WARSZAWA
pap_20261029_27S
Halloween u Trumpa i konsternacja na widok tych dwóch przebrań
Świat
imageTitle
"Z błahego powodu doszło do pobicia". Wyroki za napaść na kibica z Belgii utrzymane
EUROSPORT
Donald Trump
Test, którym chwali się Donald Trump, nie jest testem inteligencji. Co sprawdza i jak wygląda?
Anna Bielecka
Papież Leon XIV (11.04.2025)
Papież ostrzega przed AI. "Maszyny są narzędziami, nie osobami"
BIZNES
Bus zapalił się na wiadukcie
Na wiadukcie spłonął bus
Wrocław

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica