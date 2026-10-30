Śledczy przeszukali siedziby fundacji Zbigniewa Ziobry i Przemysława Wiplera
Prokuratura Krajowa w piątek po południu przekazała, że przeprowadzono czynności w siedzibach fundacji Instytut Suwerennej Polski oraz Dobry Rząd. Jak czytamy w ogłoszeniu PK, odbyły się przeszukania w związku z informacjami, że te podmioty miały otrzymać środki finansowe z Zondacrypto.
Prokuratura o przesłuchaniach dwóch osób
"Ustalono, że adres siedziby Fundacji Instytut Suwerennej Polski służy wyłącznie do korespondencji. Nie znajdują się pod nim pomieszczenia wykorzystywane przez fundację" - wskazała PK. Członek zarządu tej fundacji - związanej z byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą - został przesłuchany w charakterze świadka oraz przekazał dokumentację związaną z jej działalnością.
Jak podała prokuratura, przesłuchano również w charakterze świadka Przemysława Wiplera, a "przesłuchanie dotyczyło okoliczności związanych ze środkami finansowymi otrzymanymi z giełdy Zondacrypto".
Czynności wykonywali funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, na polecenie prokuratora z Zespołu Śledczego Nr 4 Prokuratury Krajowej.
Komunikat o przeszukaniach zamieścił na X minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
Wipler: zachowywali się profesjonalnie i uprzejmie
"Nie było żadnego przeszukania. Funkcjonariusze przyszli z postanowieniem o wydanie dokumentów i otrzymali je. Poprosili o dokumenty, które już kilka razy od maja przysłaliśmy do innych instytucji państwowych. Całość czynności zajęła niewiele więcej niż godzinę" - czytamy w SMS-ie od Przemysława Wiplera, przesłanym do naszej redakcji.
"Funkcjonariusze zachowywali się bardzo profesjonalnie i uprzejmie. Cała sprawa została politycznie wykorzystana przez prokuraturę jako protest do nakręcania atmosfery sensacji i kontrolowanych przecieków medialnych i ataku na polityków opozycji" - napisał Wipler.
Afera Zondacrypto i politycy prawicy
We wrześniu premier Donald Tusk ujawnił fragmenty zeznań Przemysława Krala, które obciążają byłego szefa MS. Z kolei wcześniej premier informował, że fundacja Instytut Polski Suwerennej otrzymała od Zondacrypto 450 tysięcy złotych. Z oświadczenia majątkowego Ziobry wynika, że polityk PiS pożyczył od własnej fundacji 57 tysięcy złotych.
Spółka związana z Zondacrypto i Kralem zrealizowała też transakcję na rzecz fundacji posła Przemysława Wiplera - Dobry Rząd. Polityk Konfederacji zaprzecza, żeby miało to związek z jego zaangażowaniem jako posła w lobbowanie w interesie Zondacrypto, w tym weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustaw o kryptowalutach.
Co badają śledczy w sprawie fundacji Wiplera
- Fundacja pana posła Wiplera w 2025 i 2026 roku dostawała przelewy z Zondacrypto - mówił w TVN24 Maciej Duda. Wskazał, że jednym z aspektów śledztwa jest pytanie, "czy za te pieniądze nie było próby wpłynięcia na proces legislacyjny" podczas prac nad rządową ustawą o kryptowalutach.
- Podejrzenie było takie, że być może pan Przemysław Wipler ma lobbować za rozwiązaniami prawnymi w projektach ustawy o kryptowalutach korzystnymi dla Zondacypto - przytoczył.
Dziennikarz nawiązał też do fundacji prowadzonych przez polityków. - Zawsze budzą podejrzenia politycy, którzy mają fundacje. Tak to jest niestety skonstruowane chyba na całym świecie, że fundacje stają się miejscem, gdzie można ukryć wiele środków - opisał Duda.
Trwa śledztwo w sprawie Zondacrypto
Ziobro sam przyznał, w rozmowie z TVN24 i Wirtualną Polską, że zwrócił się o pieniądze do Krala, a pośrednikiem był Artur Chodziński, były agent Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ziobro przekonywał, że nie znał wcześniej Krala i nie wiedział o problemach finansowych giełdy.
W okresie, gdy polityk PiS kierował resortem sprawiedliwości, spółka funkcjonowała pod nazwą BitBay (do listopada 2021 roku). W 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego wpisała giełdę na listę ostrzeżeń publicznych oraz zawiadomiła prokuraturę o świadczeniu usług płatniczych przez spółkę bez zezwolenia KNF. Prokuratura umarzała postępowania z tym związane, o czy przypomniał we wrześniu minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
Śledczy sprawdzają również, czy finansowanie polityków i ich fundacji mogło mieć związek z postawą prawicy w trakcie prac nad ustawą dotyczącą kryptowalut. Część posłów PiS i Konfederacji głosowała przeciwko ustawie, która miałaby regulować rynek kryptowalut, a prezydent trzykrotnie zawetował ten projekt.
Więcej o aferze Zondacrypto i powiązaniach spółki Przemysława Krala z prawicą przeczytasz tutaj >>>