Maciej Duda: pytanie, czy przez fundację Przemysława Wiplera Zondacrypto nie wpływała na proces legislacyjny Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Tomasz Gzell

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Prokuratura Krajowa w piątek po południu przekazała, że przeprowadzono czynności w siedzibach fundacji Instytut Suwerennej Polski oraz Dobry Rząd. Jak czytamy w ogłoszeniu PK, odbyły się przeszukania w związku z informacjami, że te podmioty miały otrzymać środki finansowe z Zondacrypto.

Prokuratura o przesłuchaniach dwóch osób

"Ustalono, że adres siedziby Fundacji Instytut Suwerennej Polski służy wyłącznie do korespondencji. Nie znajdują się pod nim pomieszczenia wykorzystywane przez fundację" - wskazała PK. Członek zarządu tej fundacji - związanej z byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą - został przesłuchany w charakterze świadka oraz przekazał dokumentację związaną z jej działalnością.

Jak podała prokuratura, przesłuchano również w charakterze świadka Przemysława Wiplera, a "przesłuchanie dotyczyło okoliczności związanych ze środkami finansowymi otrzymanymi z giełdy Zondacrypto".

Czynności wykonywali funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, na polecenie prokuratora z Zespołu Śledczego Nr 4 Prokuratury Krajowej.

Komunikat o przeszukaniach zamieścił na X minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeszukali siedziby Fundacji Instytut Polski Suwerennej i Fundacji Dobry Rząd w związku ze śledztwem dotyczącym środków z giełdy ZondaCrypto. W Łodzi zabezpieczono dokumentację fundacji oraz przesłuchano w… — Waldemar Żurek (@w_zurek) October 30, 2026 Rozwiń

Wipler: zachowywali się profesjonalnie i uprzejmie

"Nie było żadnego przeszukania. Funkcjonariusze przyszli z postanowieniem o wydanie dokumentów i otrzymali je. Poprosili o dokumenty, które już kilka razy od maja przysłaliśmy do innych instytucji państwowych. Całość czynności zajęła niewiele więcej niż godzinę" - czytamy w SMS-ie od Przemysława Wiplera, przesłanym do naszej redakcji.

"Funkcjonariusze zachowywali się bardzo profesjonalnie i uprzejmie. Cała sprawa została politycznie wykorzystana przez prokuraturę jako protest do nakręcania atmosfery sensacji i kontrolowanych przecieków medialnych i ataku na polityków opozycji" - napisał Wipler.

Afera Zondacrypto i politycy prawicy

We wrześniu premier Donald Tusk ujawnił fragmenty zeznań Przemysława Krala, które obciążają byłego szefa MS. Z kolei wcześniej premier informował, że fundacja Instytut Polski Suwerennej otrzymała od Zondacrypto 450 tysięcy złotych. Z oświadczenia majątkowego Ziobry wynika, że polityk PiS pożyczył od własnej fundacji 57 tysięcy złotych.

Spółka związana z Zondacrypto i Kralem zrealizowała też transakcję na rzecz fundacji posła Przemysława Wiplera - Dobry Rząd. Polityk Konfederacji zaprzecza, żeby miało to związek z jego zaangażowaniem jako posła w lobbowanie w interesie Zondacrypto, w tym weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustaw o kryptowalutach.

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Co badają śledczy w sprawie fundacji Wiplera

- Fundacja pana posła Wiplera w 2025 i 2026 roku dostawała przelewy z Zondacrypto - mówił w TVN24 Maciej Duda. Wskazał, że jednym z aspektów śledztwa jest pytanie, "czy za te pieniądze nie było próby wpłynięcia na proces legislacyjny" podczas prac nad rządową ustawą o kryptowalutach.

- Podejrzenie było takie, że być może pan Przemysław Wipler ma lobbować za rozwiązaniami prawnymi w projektach ustawy o kryptowalutach korzystnymi dla Zondacypto - przytoczył.

Dziennikarz nawiązał też do fundacji prowadzonych przez polityków. - Zawsze budzą podejrzenia politycy, którzy mają fundacje. Tak to jest niestety skonstruowane chyba na całym świecie, że fundacje stają się miejscem, gdzie można ukryć wiele środków - opisał Duda.

Trwa śledztwo w sprawie Zondacrypto

Ziobro sam przyznał, w rozmowie z TVN24 i Wirtualną Polską, że zwrócił się o pieniądze do Krala, a pośrednikiem był Artur Chodziński, były agent Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ziobro przekonywał, że nie znał wcześniej Krala i nie wiedział o problemach finansowych giełdy.

W okresie, gdy polityk PiS kierował resortem sprawiedliwości, spółka funkcjonowała pod nazwą BitBay (do listopada 2021 roku). W 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego wpisała giełdę na listę ostrzeżeń publicznych oraz zawiadomiła prokuraturę o świadczeniu usług płatniczych przez spółkę bez zezwolenia KNF. Prokuratura umarzała postępowania z tym związane, o czy przypomniał we wrześniu minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Śledczy sprawdzają również, czy finansowanie polityków i ich fundacji mogło mieć związek z postawą prawicy w trakcie prac nad ustawą dotyczącą kryptowalut. Część posłów PiS i Konfederacji głosowała przeciwko ustawie, która miałaby regulować rynek kryptowalut, a prezydent trzykrotnie zawetował ten projekt.

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