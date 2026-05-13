Sierakowski: sztuczna inteligencja to jeden wielki znak zapytania

W Poznaniu rozpoczął się Impact’26 - jedno z najważniejszych wydarzeń społeczno-gospodarczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Agenda kongresu obejmuje ponad 90 godzin wydarzeń w ramach 25 ścieżek tematycznych. Organizatorzy zaplanowali wystąpienia 650 mówców.

Szef Rady Programowej Konferencji Impact, socjolog oraz publicysta "Krytyki Politycznej" Sławomir Sierakowski mówił o celach tego spotkania.

- To, co próbujemy zrobić, to ten coraz bardziej wyspecjalizowany świat trochę nakłonić do takiej integracji tematów. Bo nie zrozumiemy kwestii, nie wiem, AI bez kwestii praworządności na przykład albo spraw surowców i energochłonności AI bez rozmowy z ludźmi, którzy się tym zajmują - wyjaśnił.

Dodał, że choć temat sztucznej inteligencji jest "ważny na każdej konferencji biznesowej i politycznej", to Impact'26 ma "różne perspektywy" na ten temat.

- Na przykład Daron Acemoglu [laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2024 roku - red] jest dość krytyczny i taki powiedziałbym asertywny w tej sprawie. Ale są też osoby, które pokładają w tym bardzo duże nadzieje, na przykład przedstawiciele mediów - podkreślił.

Ocenił też, że "sztuczna inteligencja to jeden wielki znak zapytania". - Może być porażką, na przykład wtedy, kiedy będzie używana przez populistów, ale może być też wielką szansą, kiedy służy lepszej informacji i lepszemu dostępowi do wiedzy, a przede wszystkim wtedy, kiedy staje się instrumentem dla każdego, a nie tylko dla elit biznesowych czy politycznych - powiedział.

Wybitni goście na Impact'26 - TVN24 zaprasza

Wśród gości specjalnych obecnych na Impact'26 są między innymi: pisarka i noblistka Olga Tokarczuk, historyk Timothy Snyder, politolog Iwan Krystew, pisarz Andrzej Stasiuk oraz były premier Kanady Justin Trudeau. Gościem konferencji jest też wspomniany laureat Nagrody Nobla Daron Acemoglu.

W Poznaniu obecni są również reprezentanci polskiego rządu, w tym premier Donald Tusk, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

W ramach jubileuszu 25-lecia TVN24 zostaliśmy partnerem 25 debat i spotkań specjalnych realizowanych pod wspólnym hasłem "Wybór TVN24".

Wywiady z niektórymi gośćmi konferencji oraz wybrane debaty będzie można zobaczyć na antenie TVN24 BiS oraz w serwisie TVN24+.

Dodatkowo na konferencji zostaną nagrane podcasty TVN24+: "News Michalskiego", "Czas przyszły" Wojciecha Skrzypka oraz "Podcast polityczny" Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego.

