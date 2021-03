Jest kandydat Koalicji Obywatelskiej i PSL na Rzecznika Praw Obywatelskich

"Zgadzają się nasze wizje"

Paszyk podkreślił, że klub KP-PSL odbył w środę z profesorem Patyrą "bardzo dobre, merytoryczne spotkanie". - I muszę powiedzieć, że zgadzają się nasze wizje co do tego, jak powinien funkcjonować urząd Rzecznika Praw Obywatelskich oraz jaki styl sprawowania powinien cechować RPO - podkreślił poseł KP-PSL.

Jak mówił, "zgadzamy się również co do jednoznacznie krytycznej oceny tego, w jaki sposób dzisiaj obecna władza demontuje instytucje demokratycznego państwa prawnego". - W jak negatywnym dzisiaj świetle wygląda funkcjonowanie państwa, jak to państwo zmierza w stronę kraju autorytarnego - podkreślił Paszyk. - Jak również zgadzamy się wspólnie z panem profesorem, że przyszły Rzecznik Praw Obywatelskich nie może być funkcjonariuszem partyjnym - dodał poseł KP-PSL.