Posiedzenie sądu w sprawie tymczasowego aresztu dla Sławomira Nowaka i pozostałych podejrzanych

Sławomir Nowak został zatrzymany w poniedziałek. Mirosława Chyr, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie informowała we wtorek wieczorem, że prokuratura złożyła do sądu wnioski o areszt dla trzech zatrzymanych.

Zarzuty dla trzech podejrzanych

Do 15 lat więzienia

Prokurator Chyr przekazała, że za kierowanie i założenie grupy przestępczej grozi kara pozbawienia wolności do dziesięciu lat, co zarzuca się Nowakowi. Dalej wymieniła, że za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi kara pozbawienia wolności do pięciu lat.

Odnosząc się do prania brudnych pieniędzy, prokurator tłumaczyła, że jest to czyn zagrożony karą pozbawienia wolności do lat dziesięciu. - Z praniem brudnych pieniędzy mamy również do czynienia, gdy korzyść osiągnięta z przestępczego procederu przekraczała znaczną wartość, która według Kodeksu karnego wynosi 200 tysięcy - wyjaśniła. Za takie przestępstwo grozi kara do dwunastu lat pozbawienia wolności.