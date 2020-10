Sławomir Nowak z kolejnymi zarzutami. "Nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień"

Sławomir Nowak usłyszał w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie kolejne zarzuty korupcyjne. Potwierdził to jego adwokat mecenas Antoni Kania-Sieniawski. Były minister transportu nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i odmówił składania wyjaśnień.

Sprawa Sławomira Nowaka

Sławomir Nowak został zatrzymany w lipcu 2020 roku. Sąd zdecydował o aresztowaniu go na trzy miesiące. Podejrzany jest o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą czerpiącą korzyści z korupcji. Zarzuty, jakie postawiła Nowakowi prokuratura, dotyczą okresu od października 2016 roku do września 2019 roku, kiedy był szefem ukraińskiej agencji drogowej Ukrawtodor. Oprócz byłego ministra transportu status podejrzanego w tej sprawie ma już sześć osób. Sam Nowak zapewnia o swojej niewinności. - To ustawka. Doskonale o tym wiecie – mówił do dziennikarzy, gdy był prowadzony do sądu.