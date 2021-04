"Władza czeka na każde moje potknięcie teraz, każde słowo niefortunnie powiedziane". Sławomir Nowak opuścił areszt

"Po siedmiu miesiącach łaskawie władza pozwoliła mi na telefon do żony"

"Przyjdzie czas na prawdę"

Obrońca: bezprawne działania organów ścigania i państwa będą ujawnione

Prokurator: decyzja sądu stwarza bardzo duże zagrożenie

Zarzuty dla Nowaka

Pozostali podejrzani bez aresztu

Tusk: Nowak to de facto więzień polityczny

Przekazał, że otrzymuje sygnały o tym, że "prokuraturę wykorzystuje się w celach politycznych". - Ofiarą tej metody wykorzystywania aresztu i prokuratury jest Sławomir Nowak. Mówię, bo mija już siedem miesięcy, (a on) siedzi w areszcie. Nie oceniam merytorycznie działań prokuratury i sądu. Nie mam wiedzy, ale on zasługuje na sprawiedliwy proces przed niezależnym sądem, a to, co słychać, to słychać spekulacje i plotki, że przetrzymywany jest w areszcie po to, żeby złamać go i zmusić do składania jakichś politycznych zeznań - opisał Tusk.