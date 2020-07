Zarzuty dla Sławomira Nowaka. "Ponad 1,3 miliona złotych z przestępczej działalności"

Nowak z zarzutami

Były minister transportu został we wtorek po godzinie 8 przewieziony przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego z policyjnej izby zatrzymań do siedziby Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Krótko potem usłyszał zarzut "kierowania zorganizowaną grupą przestępczą czerpiącą korzyści z korupcji". Zarzuty dotyczą okresu od października 2016 roku do września 2019 roku.

Nowak jest dodatkowo podejrzany o podżeganie lekarza z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie do wystawienia mu zaświadczeń lekarskich, którymi, jak twierdzi prokuratura, zamierzał posłużyć się do usprawiedliwienia swojej nieobecność w pracy na Ukrainie.

Śledztwo w Polsce i na Ukrainie

Szef NABU informował w poniedziałek, że w Kijowie, Lwowie, a także na terytorium Polski przeprowadzono ponad 50 poszukań. - Do tej pory pociągnięto do odpowiedzialności cztery osoby [trzy w Polsce, jedną na Ukrainie - red.], zatrzymano szereg osób, w tym szefa Ukrawtodor. Przeszukania dobiegają końca i mamy nadzieję uzyskać dodatkowe dowody na to, co zostało udokumentowane już dawno - mówił Sytnyk.