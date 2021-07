Zatrzymano kolejną osobę w śledztwie dotyczącym Sławomira Nowaka

Kobieta zostanie doprowadzona do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszy zarzuty popełnienia przestępstw związanych z czynami zarzucanymi Sławomirowi Nowakowi. Jak przekazała Polskiej Agencji Prasowej prok. Aleksandra Skrzyniarz, chodzi m.in. o pranie pieniędzy pochodzących z czynów korupcyjnych oraz przygotowania do podrobienia dokumentów. - Zarzuty dotyczą okresu, w którym Sławomir N. pełnił funkcję szefa Państwowej Służby Dróg Samochodowych na Ukrainie - powiedziała prok. Skrzyniarz. Po przesłuchaniu podejrzanej, prokurator podejmie decyzje co do środków zapobiegawczych.