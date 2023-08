Nitras: Terlecki będzie musiał mnie przeprosić

czytaj dalej

Te śmigłowce nie wleciały tylko do Polski, wleciały w przestrzeń NATO - mówił w programie "Tak jest" o incydencie z udziałem białoruskich śmigłowców w rejonie Białowieży generał Mirosław Różański. - Jeżeli policja odbiera telefon od obywatela, który mówi, że nad jego domem przeleciał śmigłowiec, i policja nie reaguje, jeżeli ten obywatel dzwoni jeszcze do Straży Granicznej, mówi to samo, i nadal nie ma reakcji, no to nawet przysłanie dywizji wojska niczego nie zmieni - komentował działania władz w tej sprawie generał Bogusław Pacek.