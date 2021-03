Prokuratura chce uchylenia immunitetu posła Nitrasa. "Popełnienie przestępstwa o charakterze chuligańskim"

Do marszałek Sejmu został skierowany wniosek o uchylenie immunitetu posła Koalicji Obywatelskiej Sławomira Nitrasa. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zamierza postawić politykowi zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej drugiego posła, który pełnił obowiązki służbowe związane z wykonywaniem mandatu poselskiego. - Jestem nękany tylko i wyłącznie z powodów politycznych - ocenił Nitras.

Do zdarzenia doszło 27 października 2020 roku na sali posiedzeń Sejmu. Według informacji przekazanych przez prokuraturę, Sławomir Nitras podszedł niespodziewanie do posła Wiesława Krajewskiego i bez powodu z impetem popchnął go oboma rękoma. Ten uchronił się przed upadkiem chwytając się oparcia ławy poselskiej.

"Uchylenie immunitetu Sławomirowi Nitrasowi pozwoli na przedstawienie mu zarzutu popełnienia przestępstwa o charakterze chuligańskim" - podaje Prokuratura Krajowa. Jak dodaje, "atak Sławomira Nitrasa zarejestrował sejmowy monitoring”. "Przesłuchani w sprawie świadkowie zeznali, że do wybuchu agresji posła nie było żadnego powodu. Wskazywali na gwałtowność zachowania i celowe działanie parlamentarzysty" - wskazuje prokuratura.

Prokuratura Krajowa przypomniała, że w październiku 2020 roku do Sejmu trafił już wniosek Prokuratury Okręgowej w Warszawie o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła Nitrasa do odpowiedzialności karnej. Wniosek dotyczył naruszenia nietykalności cielesnej dwóch posłów i zmuszanie dziennikarza do zaniechania interwencji prasowej.

W środę do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych Sławomir Nitras. - Wszyscy sobie mogą to zdarzenie, o którym mowa, obejrzeć w internecie i bardzo wyraźnie widać, jaka jest prawda - powiedział w opublikowanym nagraniu. - Mamy do czynienia z sytuacją, w której sitwa, klika, regularni przestępcy, którzy siedzą w Prokuraturze Generalnej, w Ministerstwie Sprawiedliwości po prostu nękają uczciwych, porządnych ludzi. Ja jestem jednym z nich - stwierdził polityk KO.

- Nie popełniłem nigdy żadnego przestępstwa, nie zrobiłem nic złego, a jestem nękany tylko i wyłącznie z powodów politycznych i to jest mój cały komentarz do tej sprawy - podkreślił poseł KO.

Według niego "(Zbigniew) Ziobro i (Bogdan) Święczkowski to są liderzy kliki, która obsiadła wymiar sprawiedliwości i używają go do gnębienia uczciwych ludzi". - Kiedyś ich za to osądzimy. Ja się ich nie boję - oświadczył Nitras.

Jak ocenił, jest sytuacją "wyjątkowo oburzony, bo w ten sposób w demokratycznym państwie funkcjonować nie wolno". - Oni nam naprawdę wszyscy śmiertelnie zagrażają. Nie personalnie Nitrasowi, Grodzkiemu czy komukolwiek innemu. Oni zagrażają naprawdę realnie polskiej demokracji - powiedział Nitras.

Podkreślił jednocześnie, że wierzy w wolne sądy i odważnych sędziów. - Do pana Ziobry i Święczkowskiego mam prostą informację: w ten sposób nie zrobicie mi żadnej krzywdy. Bo jeszcze nie ma takiego sądu w Polsce, nawet waszych sądów, które za coś takiego mogłyby człowieka skazać - dodał.

Sławomir Nitras Radek Pietruszka/PAP

"Chyba nikt nie ma wątpliwości, że to kolejna próba odwrócenia uwagi"

Sprawę skomentował także lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka. - Chyba nikt nie ma wątpliwości, że to kolejna próba odwrócenia uwagi. Jak PiS-owska prokuratura występuje z wnioskiem o uchylenie immunitetu posła opozycji pokazuje, jak wielkie problemy ma PiS - skomentował ten wniosek na konferencji prasowej.

- Nikt nie powinien się zrzekać immunitetu dopóki nie ma gwarancji, że prokuratura działa w sposób niezależny - dodał. Podkreślał, że Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, który jest ministrem w rządzie próbuje "takimi wnioskami odwrócić uwagę" od problemów obozu rządowego. - Nikt w takich sprawach chyba nie wierzy w to, że prokuratura nie działa w takich sprawach na polecenie swoich partyjnych zwierzchników - powiedział lider PO.

