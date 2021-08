Sławomir Nitras wyjaśnia swoje słowa o "opiłowaniu" katolików z "pewnych przywilejów"

Mówiłem o tym, że dzisiaj rzeczywiście Kościół cieszy się w Polsce moim zdaniem nadmiernymi przywilejami - tak poseł PO Sławomir Nitras wyjaśniał swoje słowa o "opiłowaniu" katolików z "pewnych przywilejów". - Troszeczkę może świadomie chciałem sprowokować, bo mamy do czynienia z sytuacją, kiedy Kościół czy hierarchia katolicka, im się wydaje, że będą mówić innym, jak ma żyć ogół - dodał. Ocenił, że przywileje, do których się odnosił, to między innymi finansowanie religii w szkołach czy przyznawanie ziemi Kościołowi.

Sławomir Nitras o "opiłowaniu" katolików z "pewnych przywilejów"

- Uważam, że dojdzie za naszego życia, może nawet w tym pokoleniu, do tego, kiedy katolicy w Polsce staną się mniejszością - ocenił. - Ale dobrze, żeby stało się to, mówiąc uczciwie, w sposób nie gwałtowny. Żeby to się stało w sposób racjonalny, a nie na zasadzie pewnej zemsty, ale na zasadzie: to jest uczciwa kara za to, co się stało. To znaczy: musimy was opiłować z pewnych przywilejów, dlatego że jeżeli nie, to znowu podniesiecie głowę, jeżeli się cokolwiek zmieni - dodał Nitras.