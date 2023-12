Kim jest Sławomir Nitras, nowy minister sportu i turystyki? Jak przebiegała jego kariera polityczna

Sławomir Nitras to nowy minister sportu i turystyki w rządzie Donalda Tuska. Polityk jest obecnie posłem już piątą kadencję, w przeszłości był też europarlamentarzystą. Co warto wiedzieć o jednym z najbliższych współpracowników Donalda Tuska?

Sławomir Nitras zanim został politykiem

Sławomir Nitras - kariera polityczna

Od 1998 roku Nitras był radnym sejmiku zachodniopomorskiego przez jedną kadencję. W 2001 roku wstąpił do Platformy Obywatelskiej, a w 2005 roku po raz pierwszy został posłem na Sejm z jej list, startując z okręgu szczecińskiego i uzyskując 14 238 głosów. Po raz kolejny został wybrany na posła w 2007 roku z wynikiem 65 776 głosów, ale w trakcie tej kadencji jego mandat wygasł, ponieważ został wybrany na europosła. W 2009 roku w wyborach do Parlamentu Europejskiego startował z okręgu gorzowskiego i uzyskał 107 413 głosów. Jako europoseł zasiadał w Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Delegacji do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja.