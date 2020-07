"Zacieranie śladów na nic się nie zda. Odpowiedzą za to, że w sposób niezgodny z przepisami wydali 70 milionów"

Senator PiS Jan Maria Jackowski przyznaje, że "taka praktyka zakłóca pewną klarowność procesu legislacyjnego". - Natomiast, czy w tym wypadku było to zasadne, to odpowiedź na to pytanie zostawiam jako odpowiedź otwartą – dodaje. Nad zmianami w projekcie najpierw będzie głosował Sejm, potem ustawa trafi do Senatu. - Nie uciekną od odpowiedzialności. To tuszowanie sprawy, to zacieranie dowodów na nic się nie zda. Na koniec i tak odpowiedzą prawnie za to, że w sposób niezgodny z przepisami wydali 70 milionów złotych – zapowiada Sławomir Neumann z Platformy Obywatelskiej.