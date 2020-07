"NABU to bardzo poważny urząd i może to być poważna sprawa"

Agencja NABU, która prowadziła razem z CBA śledztwo dotyczące między innymi Sławomira N., to bardzo poważny urząd i może to być poważna sprawa - powiedział w TVN24 dziennikarz Politico Michał Broniatowski. Zaznaczył, że zatrzymanie N. może być też "elementem lokalnej politycznej gry" na Ukrainie, gdzie rządzący "wyciągają wszystkie brudy" na swoich poprzedników.

Jak poinformowała prokuratura, zatrzymanie N. to efekt międzynarodowego śledztwa prowadzonego przez zespół prokuratorów z Polski i Ukrainy, a także funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ukraińskiej służby antykorupcyjnej NABU.

"To nie jest zwykły urząd, który zwykle miesza się w polityczne sprawy ukraińskie"

O zatrzymaniu N. mówił w TVN24 dziennikarz Politico Michał Broniatowski. - Ukraińcy są równie zaskoczeni, co my tutaj na miejscu - powiedział.

Jego zdaniem sprawa "wygląda poważnie". - Agencja NABU (Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy - red.) to agencja, w której duże wpływy mają też Amerykanie. To nie jest zwykły urząd, który zwykle miesza się w polityczne sprawy ukraińskie - podkreślił Broniatowski.

Sprawa N. "może być też elementem lokalnej politycznej gry"

Dziennikarz Politico przypominał, że N. w 2016 roku "został przyjęty do uporządkowania sytuacji w zarządzie dróg publicznych Ukrainy".

- To obszar związany z budowlanką, więc miejsce największych naruszeń, największej korupcji i mafijnej działalności. I tak było też na Ukrainie. On zrobił z tym duży porządek. System, który powstał pod jego kierownictwem przypomina europejski zarząd dróg, w którym centralne drogi są pod kontrolą państwa, a lokalne pod kontrolą regionów - wskazywał.

Broniatowski zaznaczył, że zatrzymanie N. "może być też elementem lokalnej politycznej gry". - We wrześniu ubiegłego roku (gdy złożył dymisję z funkcji prezesa - red.) padł ofiarą takiego czyszczenia poprzedniej ekipy. Przyszła nowa, pod wodzą prezydenta Zełenskiego, który wygrał wybory prezydenckie, a potem wybory parlamentarne. Tak to się tam odbywa - tłumaczył.

Na Ukrainie trwa teraz - mówił dziennikarz - "poważna bitwa polityczna polegająca na tym, że ekipa Zełenskiego próbuje wtrącić do więzienia byłego prezydenta, poprzednika Zełenskiego, Petra Poroszenkę".

- Każdy brud, jaki można wyciągnąć, wyciąga się. To może być jakiś okruch tej sprawy. Ale NABU to bardzo poważny urząd i może to być poważna sprawa - zaznaczył gość TVN24.