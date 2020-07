"Myślę, że Sławek był bardzo ostrożny po swoich doświadczeniach. Pozostaje wiara w niezawisłe sądy"

"Nie wiem, czy nie kryją się za tym porachunki polityczne"

Zalewski: nie ma wątpliwości, że prokuratura w Polsce działa pod dyktando zamówień politycznych ośrodka władzy

Inny przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej, poseł Paweł Zalewski, pytany w Polskim Radiu 24, czy jest zaskoczony zatrzymaniem Sławomira N., odpowiedział twierdząco. - To jest oczywiste zaskoczenie, zważywszy na to, że PiS miał kilka lat, aby zajmować się jakimiś sprawami, o które być może jest oskarżany były minister transportu - powiedział.

Brudziński: w sprawie Sławomira N. niech decydują odpowiednie ograna w Polsce i na Ukrainie, a jak najmniej komentują politycy

Do sprawy odniósł się także europoseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński. W Programie Trzecim Polskiego Radia powiedział, że "śmiech go ogarnia", gdy słyszy komentarze polityków opozycji, twierdzące, że zatrzymanie N. to sprawa polityczna. Zwrócił uwagę, że działania służb mają też związek z działalnością byłego ministra transportu na Ukrainie.

Czarnecki: Bogu dzięki, że tydzień po wyborach, a nie tydzień przed wyborami

Zatrzymanie Sławomira N. komentował także w "Jeden na jeden" w TVN24 europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. - Nie będę wchodził w kompetencje prokuratury, myślę, że my politycy nie powinniśmy tego czynić, natomiast gdy chodzi o timing, o moment zatrzymania, to można powiedzieć: Bogu dzięki, że tydzień po wyborach, a nie tydzień przed wyborami. Co by (wtedy - red.) dopiero było - mówił.