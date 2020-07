Czarnecki o zatrzymaniu Sławomira N.: Bogu dzięki, że tydzień po wyborach, a nie tydzień przed wyborami

Do zatrzymania byłego ministra odniósł się w "Jeden na jeden" w TVN24 europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. - Nie będę wchodził w kompetencje prokuratury, myślę, że my politycy nie powinniśmy tego czynić. Natomiast gdy chodzi o timing, o moment zatrzymania, to można powiedzieć: Bogu dzięki, że tydzień po wyborach, a nie tydzień przed wyborami. Co by dopiero było - mówił.