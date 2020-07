"NABU to bardzo poważny urząd i może to być poważna sprawa"

Agencja NABU, która prowadziła razem z CBA śledztwo dotyczące między innymi Sławomira N., to bardzo poważny urząd i może to być poważna sprawa - powiedział w TVN24 dziennikarz Politico Michał Broniatowski. Zaznaczył, że zatrzymanie N. może być też "elementem lokalnej politycznej gry" na Ukrainie, gdzie rządzący "wyciągają wszystkie brudy" na swoich poprzedników. Co to jest NABU?