Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Ja bym się nie obraził". Poseł Konfederacji o słowach Mentzena

|
Dorota Łoboda, Bartłomiej Pejo
Pejo: słowa Mentzena o generale Kukule to nie jest obrażanie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Zdaniem posła Konfederacji Bartłomieja Pejo słowa Sławomira Mentzena o generale Wiesławie Kukule "to nie jest obrażenie". Zwrócił przy tym uwagę, że szef Sztabu Generalnego "jest utrzymywany z naszych podatków", co skontrowała Monika Olejnik.

Sławomir Mentzen, poseł i jeden z liderów Konfederacji, w obraźliwy sposób wypowiedział się o szefie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławie Kukule we wtorek w trakcie wystąpienia w Elblągu. - Ten człowiek jest nienormalny, w sensie on nie ma kompetencji, żeby być kapralem, on nigdy niczym tak naprawdę nie dowodził - powiedział. 

W poniedziałek Mentzen był o swoje słowa w programie "Rymanowski Live" na Youtubie. - Nie mam zamiaru przepraszać generała Kukuły, mogę mu jeszcze dołożyć - mówił wówczas. - Przyznaję, że chciałem powiedzieć, że jest idiotą, ale ugryzłem się w język i powiedziałem, że jest nienormalny - dodał.

"Przedawkował popularność". Trzeszczy w Konfederacji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Przedawkował popularność". Trzeszczy w Konfederacji

Marcin Złotkowski, Sebastian Zakrzewski

"Sławomir Menzten nie dorósł do poważnej polityki"

Monika Olejnik w "Kropce nad i" w TVN24 pytała posła Konfederacji Bartłomieja Pejo o to, czy Mentzen miał rację, nazywając w ten sposób generała Kukułę. - Oczywiście, że ma rację, bo wytłumaczył, dlaczego tak nazwał [szefa Sztabu Generalnego - red.] - odparł Pejo.

- Szef Sztabu Generalnego jest utrzymywany z naszych podatków - powiedział poseł Konfederacji. Monika Olejnik pytała, czy wobec tego można go obrażać. - To nie jest obrażenie - odparł Pejo.

Dorota Łoboda, Bartłomiej Pejo
Dorota Łoboda, Bartłomiej Pejo
Źródło zdjęcia: TVN24

- Pan też jest utrzymywany z naszych podatków. Czy powinnam do pana powiedzieć, że jest pan idiotą? - zapytała Olejnik. - Jakby pani tak powiedziała, to ja bym się nie obraził - odpowiedział poseł Konfederacji i stwierdził, że "pan generał Kukuła też się nie obraził".

Dorota Łoboda, posłanka i rzeczniczka klubu parlamentarnego KO, zwróciła uwagę, że w sprawie zastrzeżeń do pracy szefa Sztabu Generalnego miejscem na dyskusję jest komisja obrony narodowej. - Czym innym jest krytyka, czym innym jest merytoryczna dyskusja, [...] a czym innym jest obrażanie generała, który również nie może jako czynny wojskowy odpowiedzieć politykowi - mówiła.

Burza po słowach Mentzena. Generał Polko: koledzy z NATO nam współczują
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Burza po słowach Mentzena. Generał Polko: koledzy z NATO nam współczują

- Sławomir Menzten nie dorósł do poważnej polityki - oceniła Łoboda. - Jeżeli chcemy rozmawiać o poziomie debaty publicznej, to zacznijmy od siebie. Polityk, szef partii nie powinien tego robić - powiedziała.

OGLĄDAJ: "Strach kieruje życiem Ziobry i może będzie uciekać przez wiele lat"
pc

"Strach kieruje życiem Ziobry i może będzie uciekać przez wiele lat"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Koalicja ObywatelskaKonfederacjaSławomir MentzenWojskoWojsko Polskie
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Łukasz Pach i jego służbowe samochody
Samochody za milion, co rok nowy telefon i 240 tysięcy dodatku dla dyrektora pogotowia
Artur Węgrzynowicz
Dominik Tarczyński
Tarczyński dostał decyzję z Wielkiej Brytanii. "Bez możliwości odwołania"
Alicja "Pray" (Polska)
Polka w finale Eurowizji
Tomasz-Marcin Wrona
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Na S8 padły strzały. Ranny policjant i kierowca
Wrocław
Gold Coast, Australia
Wycofują się z budowy Trump Tower. "Marka staje się niepopularna"
Świat
FPF
Żurek: możemy ubiegać się o wydanie Ziobry
Aleksandra Sapeta
walizka podróż nogi
Dziesiątki osób nie polecą na wakacje. Polskie biuro podróży ogłasza niewypłacalność
Paulina Karpińska
Obrońca, adwokat (zdjęcie ilustracyjne)
Były mecenas poszukiwany listem gończym. Sąd: może przebywać na Dominikanie
Olsztyn
PiS
"Sami się wpakowaliśmy". Jak PiS "połyka żabę"
Marcin Złotkowski
Matt Damon i Ben Affleck
Ben Affleck i Matt Damon pozwani przez policjantów
Kultura i styl
Karol Nawrocki
Ziobro w USA. Nawrocki zabrał głos
Polska
Peter Magyar
Magyar pokazał, czym będzie jeździł jako premier. "Ludzie ją znają"
Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska podczas półfinału konkursu
Fala komentarzy po występie Polki na Eurowizji
Kultura i styl
Rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20M (Zdjęcie ilustracyjne)
Ił-20 przechwycony przez polskie wojsko
Kurt
Ukraiński dowódca łamiącym się głosem. "Ciężko o tym mówić"
Polska
Steffen Kotré
Z Kremla do polskiego Sejmu. Na zaproszenie Brauna
Kuba Koprzywa
Most Świętokrzyski w Warszawie
Nastolatkowie brutalnie zaatakowani na Moście Świętokrzyskim
WARSZAWA
Dziecko (zdjęcie ilustracyjne)
4-latek ma troje rodziców. To pierwsza taka decyzja sądu
Świat
Premier Donald Tusk rozmawiał w środę z prawniczką i aktywistką na rzecz praw człowieka Amal Clooney i aktorem Georgem Clooneyem
Premier o rozmowie z Clooneyami. Jednym zdaniem
Polska
Joan Collins na czerwonym dywanie w Cannes
"Wybaczcie, jeśli tym razem podkreślamy wiek". Te zdjęcia zachwyciły świat
Maciej Wacławik
Radosław Sikorski
Co z Ziobrą? Zapowiedź Sikorskiego
Aleksandra Sapeta
Jednym z objawów nadmiaru androgenów u kobiet jest trądzik
Już nie ma zespołu policystycznych jajników. Zmieniono nazwę choroby
Zuzanna Kuffel
Zelensky Nawrocki
Zełenski zabrał głos po spotkaniu z Nawrockim
Świat
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Węgry
Tak wygląda "arogancki luksus w splądrowanym kraju". Magyar pokazał siedzibę Orbana
Świat
Zbigniew Ziobro
Był prokuratorem w czasach Ziobry. "Polityka przyćmiła jego zasady"
Mikołaj Stępień
Peter Magyar
Znamy szczegóły wizyty Magyara w Polsce
Polska
Alicja Szemplińska
Na Eurowizję miała jechać już kilka lat temu. Co się stało?
Kultura i styl
Jedna z zabezpieczonych papug
Policja weszła w papugarni. "To, co zastaliśmy na miejscu, zostanie z nami na długo"
Katowice
Polskie myśliwce
Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce
Polska
Donald Tusk, posiedzenie Sejmu RP
Postawił Tuskowi warunek. Kulisy wystąpienia

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica