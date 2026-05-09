Polska Mentzen o "zatrzymaniu" na lotnisku. Zareagował szef MSZ Oprac. Adam Styczek |

Koalicja z PiS? Mentzen: do rozważenia, ale bez Kaczyńskiego Źródło: Radio Zet

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Sławomir Mentzen opisał całe zajście w popołudniowym wpisie na platformie X. "Zostałem dziś zatrzymany na ponad trzy godziny na lotnisku w Londynie, ponieważ Brytyjczycy bali się, że będę przemawiał na jakimś spotkaniu politycznym, na które nawet się nie wybierałem" - przekazał lider Konfederacji.

Polityk wyjaśnił, że do Londynu przyleciał z rodziną, by spędzić tam weekend. Do opisywanej sytuacji doszło podczas kontroli paszportowej. "Zapewnili mnie, że potrwa to krótko. I rzeczywiście, dla wszystkich innych zatrzymanych, trwało to krótko" - napisał Mentzen.

Sławomir Mentzen w Toruniu Źródło: PAP/Tytus Żmijewski

Jak opisywał, po godzinie został poinformowany przez funkcjonariusza, że "oznaczyła" go "jakaś organizacja", w związku z czym musi być zatrzymany. "Powiedział też, że wysłał maila, żeby się dowiedzieć co dalej z tym zrobić. Bo on nie wie w czym jest problem, ani nawet kto ma ze mną problem" - dodał Mentzen.

Polityk opisywał, że funkcjonariusze pytali go między innymi o to, po co przyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie nocuje i co będzie tam robił. "Funkcjonariuszka dopytała, czy zamierzam uczestniczyć w jakichś wydarzeniach i na nich przemawiać" - dodał polityk. Stwierdził, że kobieta "wyglądała na niedowierzającą", gdy zaprzeczył i wyjaśnił, że przyleciał prywatnie z rodziną na weekend.

Wedle relacji Mentzena, po ponad trzech godzinach funkcjonariusze oddali mu paszport i pozwolili opuścić lotnisko.

Mentzen dziękuje Sikorskiemu

W późniejszym wpisie na platformie X Mentzen podziękował szefowi MSZ Radosławowi Sikorskiemu i konsul Agnieszce Fabryczewskiej "za kontakt oraz obietnicę wysłania pytań i próśb o wyjaśnienia do brytyjskich instytucji". Minister podał dalej jego wpis.

Bardzo dziękuję szefowi MSZ Radosławowi Sikorskiemu i Pani konsul Agnieszce Fabryczewskiej za kontakt oraz obietnicę wysłania pytań i próśb o wyjaśnienia do brytyjskich instytucji.



Dziękuję też ministrom Marcinowi Przydaczowi i Adamowi Andruszkiewiczowi za zainteresowanie się… — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) May 8, 2026 Rozwiń Źródło: X

"Dziękuję też ministrom Marcinowi Przydaczowi i Adamowi Andruszkiewiczowi za zainteresowanie się sprawą i obietnicę właściwych działań ze strony Kancelarii Prezydenta" - dodał.

Lider Konfederacji dodał też, że cieszy go, iż "w takich sprawach nasze państwo czasem działa, i to niezależnie od różnic politycznych". "Zawsze stałem na stanowisku, że w Polsce możemy się kłócić, ale poza granicami powinniśmy jako Polacy się wspierać, nie atakując siebie nawzajem ani naszego państwa" - zaznaczył polityk.

Przydacz zapowiada interwencję

Do opisanej przez polityka sytuacji odniósł się we wpisie na X prezydencki minister Marcin Przydacz. Podkreślił, że nie musi się zgadzać z Mentzenem w każdej sprawie, ale lider Konfederacji "jest obywatelem RP, ma pełnię praw, w tym prawo do swoich opinii". "I nie ma zgody na traktowanie tak człowieka, tylko ze względu na jego poglądy" - podkreślił szef BPM.

Nie muszę się zgadzać w każdej sprawie ze @SlawomirMentzen, ale jest obywatelem RP, ma pełnię praw, w tym prawo do swoich opinii. I nie ma zgody na traktowanie tak człowieka, tylko ze względu na jego poglądy.



W zakresie swoich kompetencji i w zgodzie z moim przekonaniem, zwrócę… https://t.co/QOec93xo37 — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) May 8, 2026 Rozwiń Źródło: X

"W zakresie swoich kompetencji i w zgodzie z moim przekonaniem, zwrócę uwagę stronie brytyjskiej na nieadekwatność takich środków i fakt, że sytuacje takie nie wpływają korzystnie na wizerunek naszego sojusznika w oczach Polaków" - zadeklarował Przydacz.

Strona brytyjska dotychczas nie skomentowała publicznie tej sprawy.

OGLĄDAJ: TVN24