Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Mentzen o "zatrzymaniu" na lotnisku. Zareagował szef MSZ

|
Sławomir Mentzen w Toruniu
Koalicja z PiS? Mentzen: do rozważenia, ale bez Kaczyńskiego
Źródło: Radio Zet
Zostałem zatrzymany na trzy godziny na lotnisku w Londynie - napisał lider Konfederacji Sławomir Mentzen. W późniejszym wpisie na platformie X podziękował szefowi MSZ Radosławowi Sikorskiemu "za kontakt oraz obietnicę wysłania pytań i próśb o wyjaśnienia do brytyjskich instytucji". Interwencję w tej sprawie zapowiedział też prezydencki minister Marcin Przydacz.

Sławomir Mentzen opisał całe zajście w popołudniowym wpisie na platformie X. "Zostałem dziś zatrzymany na ponad trzy godziny na lotnisku w Londynie, ponieważ Brytyjczycy bali się, że będę przemawiał na jakimś spotkaniu politycznym, na które nawet się nie wybierałem" - przekazał lider Konfederacji.

Polityk wyjaśnił, że do Londynu przyleciał z rodziną, by spędzić tam weekend. Do opisywanej sytuacji doszło podczas kontroli paszportowej. "Zapewnili mnie, że potrwa to krótko. I rzeczywiście, dla wszystkich innych zatrzymanych, trwało to krótko" - napisał Mentzen.

Sławomir Mentzen w Toruniu
Sławomir Mentzen w Toruniu
Źródło: PAP/Tytus Żmijewski

Jak opisywał, po godzinie został poinformowany przez funkcjonariusza, że "oznaczyła" go "jakaś organizacja", w związku z czym musi być zatrzymany. "Powiedział też, że wysłał maila, żeby się dowiedzieć co dalej z tym zrobić. Bo on nie wie w czym jest problem, ani nawet kto ma ze mną problem" - dodał Mentzen.

Polityk opisywał, że funkcjonariusze pytali go między innymi o to, po co przyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie nocuje i co będzie tam robił. "Funkcjonariuszka dopytała, czy zamierzam uczestniczyć w jakichś wydarzeniach i na nich przemawiać" - dodał polityk. Stwierdził, że kobieta "wyglądała na niedowierzającą", gdy zaprzeczył i wyjaśnił, że przyleciał prywatnie z rodziną na weekend.

Wedle relacji Mentzena, po ponad trzech godzinach funkcjonariusze oddali mu paszport i pozwolili opuścić lotnisko.

Mentzen dziękuje Sikorskiemu

W późniejszym wpisie na platformie X Mentzen podziękował szefowi MSZ Radosławowi Sikorskiemu i konsul Agnieszce Fabryczewskiej "za kontakt oraz obietnicę wysłania pytań i próśb o wyjaśnienia do brytyjskich instytucji". Minister podał dalej jego wpis.

"Dziękuję też ministrom Marcinowi Przydaczowi i Adamowi Andruszkiewiczowi za zainteresowanie się sprawą i obietnicę właściwych działań ze strony Kancelarii Prezydenta" - dodał.

Lider Konfederacji dodał też, że cieszy go, iż "w takich sprawach nasze państwo czasem działa, i to niezależnie od różnic politycznych". "Zawsze stałem na stanowisku, że w Polsce możemy się kłócić, ale poza granicami powinniśmy jako Polacy się wspierać, nie atakując siebie nawzajem ani naszego państwa" - zaznaczył polityk.

Przydacz zapowiada interwencję

Do opisanej przez polityka sytuacji odniósł się we wpisie na X prezydencki minister Marcin Przydacz. Podkreślił, że nie musi się zgadzać z Mentzenem w każdej sprawie, ale lider Konfederacji "jest obywatelem RP, ma pełnię praw, w tym prawo do swoich opinii". "I nie ma zgody na traktowanie tak człowieka, tylko ze względu na jego poglądy" - podkreślił szef BPM.

"W zakresie swoich kompetencji i w zgodzie z moim przekonaniem, zwrócę uwagę stronie brytyjskiej na nieadekwatność takich środków i fakt, że sytuacje takie nie wpływają korzystnie na wizerunek naszego sojusznika w oczach Polaków" - zadeklarował Przydacz.

Strona brytyjska dotychczas nie skomentowała publicznie tej sprawy.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Tytus Żmijewski

Udostępnij:
Tagi:
Sławomir MentzenRadosław SikorskiMarcin Przydacz
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Jesteśmy stąd - Łódź 9.05.2026
Dziś jesteśmy w Łodzi. Zapraszamy do wspólnego świętowania!
25 lat TVN24
Plac zabaw w Sadku Natolińskim
Teren spółdzielni, ale sprzęt dzielnicy. Plac zabaw może zniknąć
Mateusz Mżyk
Premier Donald Tusk oraz minister finansów Andrzej Domański
Ważna agencja potwierdza rating Polski. Domański: to dowód naszej odporności
BIZNES
imageTitle
Kosmiczny występ Francuza. Dołączył do legend NBA
EUROSPORT
Żołnierze amerykańscy
Kolejni żołnierze USA nad Wisłą? Szef MON: Polska jest gotowa
temat paliwa
Ceny paliw w weekend. Tyle zapłacimy na stacjach
BIZNES
Peter Magyar podczas wizyty w Rzymie
Dziś zaprzysiężenie Magyara. Później "ludowe świętowanie zmiany reżimu"
Świat
imageTitle
Ten sam kort, ta sama rywalka. Świątek chce poprawić wynik sprzed roku
EUROSPORT
ppr piorun
"Będziemy musieli się sprężyć. Jak na razie się udaje"
imageTitle
Współgospodarze mistrzostw świata w opałach. Koniec sezonu dla kapitana
EUROSPORT
Mexico City
Chcą wydłużyć wakacje o ponad miesiąc. Mają dwa powody
Świat
28 min
Peter Magyar, przywódca opozycyjnej partii TISZA w Węgrzech
PremieraJak Peter Magyar "rozsypał system"?
Czarno na białym
repo
Wieczorem Warszawa. Rano wojna
Anna Vozna
Burze w marcu
Tam aura ma być gwałtowna. IMGW opublikował prognozę
METEO
Robert Fico złożył kwiaty na grobie Nieznanego Żołnierza w Moskwie
Fico w Moskwie. Poleciał okrężną drogą
Świat
Polska podpisała umowę SAFE
Umowa SAFE podpisana, trzydniowy rozejm, nowe ustalenia po śmierci Litewki
TO WARTO WIEDZIEĆ
Pochmurny dzień wiosna
Słoneczna aura czeka dziś nielicznych
METEO
Donald Trump podczas rozmowy z dziennikarzami
Trump: być może przeniosę żołnierzy z Niemiec do Polski
Świat
imageTitle
Hala Legionów uroczyście pożegnała Dujszebajewa. "Nie tak sobie wyobrażałem"
EUROSPORT
imageTitle
Rozczarowanie w Poznaniu. Lech musi poczekać na mistrzostwo Polski
EUROSPORT
Ushuaia, Argentyna
Media: to miejsce uważa się za potencjalne źródło hantawirusa na wycieczkowcu
Świat
imageTitle
Wisła dopięła swego. Słynny klub wraca do ekstraklasy
EUROSPORT
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
"No nie, pani sędzio". Kulisy konfrontacji w Trybunale
#BEZKITU
Wołodymyr Zełenski
"Zezwolić". Zełenski podpisał dekret w sprawie parady w Moskwie
Świat
imageTitle
Wielka szansa na Elitę zaprzepaszczona. Litwa lepsza po dogrywce
EUROSPORT
shutterstock_2239909941
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
BIZNES
imageTitle
W Rzymie przecierali oczy. Wielki Djoković już poza turniejem
EUROSPORT
imageTitle
Raków dogonił podium. Przebudzenie po przerwie
EUROSPORT
Spadające skały zabiły przechodnia w Korei Południowej
Skały stoczyły się ze zbocza i zabiły mężczyznę
METEO
Sławomir Mentzen
"Ludzie, którzy w polityce są ważni, nie mogą tak się zachowywać"
FAKTY PO FAKTACH

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica