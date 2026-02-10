Koalicja z PiS? Mentzen: do rozważenia, ale bez Kaczyńskiego

Mentzen o pakcie senackim z PiS: nie będę dogadywał się z Kaczyńskim Źródło: Radio Zet

Sławomir Mentzen, który we wtorek był gościem Radia Zet, został zapytany w serii krótkich pytań: - Koalicja z PiS tak, ale bez Jarosława Kaczyńskiego?

Lider Konfederacji odpowiedział, że "w takim wariancie jest do rozważenia". - Od dawna mówiłem, że jestem w stanie rozważać najróżniejsze koalicje. Ale Jarosław Kaczyński nie jest osobą, z którą chciałbym się dogadywać - stwierdził. Dopytywany, dlaczego, odparł: - bo mu nie ufam.

W jego ocenie prezes PiS "nie chce się dogadać, żeby wszystkie strony porozumienia na tym zyskiwały, tylko żeby kogoś zniszczyć".

Komu z PiS ufa Mentzen?

Lider Konfederacji dopytywany był, czy jest jakiś polityk w PiS, któremu ufa. Prowadzący program wymienił Przemysława Czarnka, Patryka Jakiego, Mateusza Morawieckiego i Tobiasza Bocheńskiego.

- Wydaje mi się, że każdy z nich byłby solidniejszym partnerem do rozmów. Każdy z wymienionych zdaje się dużo sensowniejszą osobą - powiedział Mentzen.

Polityk został też zapytany, czy jest możliwa koalicja Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej i PiS. Mentzen odpowiedział, że jest pytanie, na jakich zasadach. - Gdyby miała wyglądać tak, że nie mamy nic do powiedzenia, i PiS robi to, co chce, tak jak robił przez osiem lat, to myślę, że nikt z naszych wyborców nie chciałby takiej koalicji - dodał.

Opracowała Justyna Sochacka